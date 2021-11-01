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Ангелина Вовк лишилась карьеры из-за ревности Аллы Пугачевой

Ангелина Вовк ФОТО: Mashkov Yuri/COVI

В прошлом Примадонна ревновала своих мужчин к ведущей «Песни года» Ангелине Вовк. Телеведущая уверена, что лишилась работы в музыкальной передаче именно из-за Аллы Борисовны.

«Я не могла быть ей соперницей, ну никак! Мужчины Аллы Борисовны были настроены ко мне очень доброжелательно. По всей видимости, она ревнивая женщина», — призналась 79-летняя Вовк в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1», передает Starhit.ru.

И действительно, в свое время от телеведущей был без ума один из избранников Примадонны, кинорежиссер Александр Стефанович. Он предлагал Ангелине Михайловне руку и сердце, но та ответила отказом, так как была несвободна.

Симпатию к Ангелине Вовк проявлял также Евгений Болдин — третий супруг Аллы Пугачевой. «Он, как джентльмен, оценил мной внешний вид и сделал комплимент. Примадонна отреагировала на это ревностью и окинула его и меня недоброжелательным взглядом. А ведь поводов для ревности не было», — заключила Ангелина Михайловна.

Не так давно Ангелина Вовк и Алла Пугачева все же встретились на одном из мероприятий. Никакой ненависти между ними, по словам телеведущей, не было. Звезды обменялись любезностями и мирно разошлись.

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