Ангелина Вовк лишилась карьеры из-за ревности Аллы Пугачевой

«Я не могла быть ей соперницей, ну никак! Мужчины Аллы Борисовны были настроены ко мне очень доброжелательно. По всей видимости, она ревнивая женщина», — призналась 79-летняя Вовк в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1», передает Starhit.ru.

И действительно, в свое время от телеведущей был без ума один из избранников Примадонны, кинорежиссер Александр Стефанович. Он предлагал Ангелине Михайловне руку и сердце, но та ответила отказом, так как была несвободна.

Симпатию к Ангелине Вовк проявлял также Евгений Болдин — третий супруг Аллы Пугачевой. «Он, как джентльмен, оценил мной внешний вид и сделал комплимент. Примадонна отреагировала на это ревностью и окинула его и меня недоброжелательным взглядом. А ведь поводов для ревности не было», — заключила Ангелина Михайловна.