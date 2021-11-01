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Популярная пляжная страна ужесточила правила въезда для туристов

Анталия ФОТО: Shutterstock

Власти Туниса в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 ужесточили правила въезда для иностранных путешественников с 27 октября. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно нововведениям, по прибытии в популярную пляжную страну туристы, независимо от прививочного статуса, обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом, сделанный не менее чем за 72 часа до регистрации на рейс, пишет Lenta.ru.

Уточняется, что изменения касаются как самостоятельных путешественников, так и тех, кто прибыл по пакетным турам. Исключение сделано только для детей до 12 лет, они освобождены от данной процедуры.

Помимо этого, отдыхающие обязаны заранее заполнить анкету на специальном портале и по прилете в республику представить подтверждающие документы сотрудникам авиакомпаний и пограничным службам в цифровом или бумажном формате.

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