Популярная пляжная страна ужесточила правила въезда для туристов

Согласно нововведениям, по прибытии в популярную пляжную страну туристы, независимо от прививочного статуса, обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом, сделанный не менее чем за 72 часа до регистрации на рейс, пишет Lenta.ru.

Уточняется, что изменения касаются как самостоятельных путешественников, так и тех, кто прибыл по пакетным турам. Исключение сделано только для детей до 12 лет, они освобождены от данной процедуры.