Дмитрий Дюжев со скандалом покинул мероприятие: он намекнул на скорую смерть Юдашкина

Дюжева совершенно не смущал тот факт, что сам Юдашкин вместе со своей супругой находился неподалеку и прекрасно слышал эти слова. Спич артиста не ускользнул от внимания и других присутствующих, которые недоуменно переглядывались. После подобных слов никто не хотел общаться с Дюжевым. Вскоре актеру прозрачно намекнули, что ему на мероприятии больше не рады. «Скандальное заявление он сделал на показе модельера в Кремле. После Дюжеву пришлось в срочном порядке покинуть мероприятие», — сообщают корреспонденты издания, присутствовавшие на показе.