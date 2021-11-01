Дмитрий Дюжев со скандалом покинул мероприятие: он намекнул на скорую смерть Юдашкина
Приход 43-летнего российского актера театра и кино Дмитрия Дюжева на показ легендарного кутюрье Валентина Юдашкина в Кремле обернулся крупным скандалом. Звезда «Бригады» позволила себе странные высказывания о здоровье онкобольного модельера, повергнув в шок всех присутствующих. В интервью программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ Дюжев прямо намекнул на возможность скорой кончины Валентина Абрамовича.
«Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно…» — глубокомысленно произнес Дюжев во время разговора с корреспондентами НТВ.
При этом сам Юдашкин высказывается о своем здоровье весьма неопределенно. На прямой вопрос журналистов модельер заявил, что «все так, как вы сегодня видите». По словам Валентина Абрамовича, ему помогает вера в Бога, а также любящая семья, которая продолжает за ним ухаживать и во всем помогать. Выходку Дюжева кутюрье предпочел не комментировать.