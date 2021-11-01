Она приходила умирать: вдова Николая Караченцова раскрыла страшные детали о Светлане Светличной

Ее искали родня, полиция и волонтеры. В итоге через неделю скитаний пенсионерка нашлась в студии у Андрея Малахова. После этого разразился грандиозный скандал. Мол, к некогда советский секс-символ сбежал куда глаза глядят из-за жестокого отношения сына Алексея Ивашова и невестки Ольги. Свои пять копеек в неоднозначную историю вставила вдова Николая Караченцова.

Людмила Поргина, ставшая в последние годы завсегдатаем различных скандальных шоу, имеет свое мнение на многие проблемы. Вот и драматичная ситуация с актрисой Светланой Светличной до глубины души тронула сердобольную вдову Николая Караченцова.

Людмила Андреевна уверена, что во всем виноваты близкие Светличной. Они переселили ее в новый район Москвы, чтобы Светлана Афанасьевна была ближе к ним. Но легендарная блондинка в новой квартире не прижилась.

Поргина встретилась с давней подругой и была шокирована тем, как та выглядит. «Я заплакала, ее обняла, она такая худенькая. Когда мы с ней разговаривали, она говорила: «Близко смерть и одиночество»», - поведала актриса в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

По мнению 72-летней вдовы легендарного актера, родственники довели Светличную. «Она теперь живет в новой квартире на 15-м этаже. Она ушла умирать. В кафешки заходила. Ее узнавали люди», - сказала, как отрезала, Людмила Андреевна. Почему умереть ее коллега хотела именно в студии у Андрея Малахова, артистка знает.

Сейчас Светлана Афанасьевна находится далеко не в самом лучшем эмоциональном состоянии и по-прежнему переживает. Поргина всеми силами пытается поддержать подругу. Ведь Людмила Андреевна и сама была на грани, когда похоронила любимого Николая Петровича.

Меж тем Светличная на днях побывала в Следственном комитете. Однако актриса решила, что по-прежнему находится на съемках. Ее глубоко возмутил тот факт, что никто из следователей не подарил ей цветы. Источники говорят, что звезда картины «Бриллиантовая рука» была явно не в себе. Она требовала от следователей «снимать ее с актерски рабочей стороны, красиво». Актриса громко возмущалась: «Мы - артисты, и наша задача - играть роли в тех условиях, которые предлагают. Ничего, справимся».