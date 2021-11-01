Ушел из жизни эстонский режиссер Владимир Богаткин

Сразу после окончания вуза Богаткин пришел работать на Эстонское телевидение. За свою многолетнюю операторскую карьеру он отснял разный материал: от визита Горбачева в Хельсинки до сериала о животных, передает rus.err.ee. Владимир Богаткин мог стать и художником и скульптором, то есть пойти по стопам своей матери - художницы Валли Лембер-Богатнкиной или отца - керамиста Владимира Богаткина, но выбрал документальное кино.

Владимир последние годы передвигался в инвалидном кресле, у него были ампутированы обе ноги. «Началось все с банального синяка, которому я не уделил должного внимания, и упустил две недели, пока не начались адские боли, и я пил обезволивающее горстями, закончилось гангреной, - рассказывает Владимир в одном из интервью. – Сейчас, как я слышал, возможность спасти конечности при таком же заболевании, и я советую всем, кто сталкивается с подобной проблемой в возрасте 40-50 лет, бороться, чтобы сохранить конечности».