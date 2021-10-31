Блогер из России назвал семь минусов жизни в «сказочной» Эстонии

«Поскорее надо ехать в Европу из России» – как часто вы слышите такую фразу от наших соотечественников? Многие считают, что в других странах нет никаких трудностей и проблем, и та же Эстония является лакомым кусочком счастья, который хотят получить россияне. И ехать недалеко, и русских много, да и менталитет (наверное) такой же. Однако на деле все далеко не так радужно.

Среди моих друзей есть три человека, кто переехал в Эстонию: двое за учебой, один вместе с родителями. Сам я за свою жизнь побывал в этой стране восемь раз. И поверьте: есть как минимум семь причин, которые заставят человека из России отказаться от переезда, пишет Yandex.zen.ru.

Работа без языка

Несмотря на близость к России, большинство вакансий в Эстонии имеют требование к местному языку, хотя иногда можно обойтись английским, но процент знающих его людей здесь не столь высок. Казалось бы, что тут сложного? Но проблема в том, что он является одним из самых сложных языков для изучения: институт дипслужбы США поставил ему 5-е место.

Однако даже если выучить язык, чаще всего на работу берут граждан страны, причем местных. Это является вторым неудобством.

Следующий пункт — и минус, и плюс одновременно: речь про образ жизни

Дело в том, что Эстония – страна «одиночек» и тишины.

Главные любители сауны

Здесь трудно застать шумные компании и постоянное веселье. Лично мне это напомнило Финляндию. Но если там это дань законам, то эстонцы сами по себе такие люди. Посидеть с котом за кружкой чая возле окна, по которому стучит дождь – им милее всякой вечеринки.

Кстати про дождь, он здесь «радует» людей круглый год. Здесь если не лондонская, то питерская погода. Высокая влажность и совсем небольшое количество солнечных теплых дней. Но согреваться тут умеют – почти в каждом доме есть сауна! Да-да, эстонцы очень любят сауну, не уступая в этом занятии русским и финнам.

Жилье как в Москве

Эстония не является лидером в Евросоюзе по уровню жизни, однако цены на жилье здесь приличные, по меркам Москвы. За простецкую квартиру тут придется отдать 60-70 тысяч евро. Аренда в месяц обойдется в 30.000-45.000 рублей, то есть 400-550 евро, с учетом налогов за свет, воду и прочее. Причем, это будет не в центре Таллина.

Отмечу, что средняя зарплата – порядка 1200 евро. Это выше на пару процентов, чем было в прошлом году. Наибольшие зарплаты получают врачи, юристы и программисты, около 1500-2200 евро.

Минимальные з/п получают работники домашней сферы – няни и горничные. Кстати, учиться в Эстонии трудно, ведь здесь мало институтов и направлений.

Врачи в России.. лучше

Удивительно, но сейчас я озвучу плюсы российской медицины. Конечно, не бюджетной, а частной. Россия славится скоростью услуги у частников, тогда как в Эстонии (знаю также в Канаде) можно потратить 4-5 часов на очереди даже к врачам общей квалификации.