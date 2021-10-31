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Танель Падар о времени после Евровидения: мне подарили машину, но деньги на бензин я просил у мамы

Танель Падар ФОТО: Remo Tõnismäe

Музыкант Танель Падар признал, что несмотря на отсутствие выступлений, он сможет содержать семью благодаря сбережениям и инвестициям.

«К счастью, я задумался еще десять лет назад, что будет, если вдруг, я больше не смогу выходить на сцену», - сказал Падар, добавив, что именно по этой причине он несколько лет назад вернулся в школу и закончил ее.

Сам музыкант признался, что в финансовом отношении худший период его жизни пришелся на 2001 год, после победы на Евровидении. «Клиенты и бары не осмеливались нас приглашать, думая, что теперь нам надо платить в десять раз больше».

Падар сказал, что получил от спонсора автомобиль, небольшой Opel Astra, но найти деньги на бензин было непросто. «Помню, как ездил к маме за деньгами на бензин и сигареты. В то время как на машине красовалась надпись «Победитель Евровидения»».

Танель также активно занимается инвестированием, считая это в первую очередь хобби. «Когда пришли первые десять или двадцать центов, я был разочарован, но когда стали приходить десятки евро, я был очень счастлив и рассказал всем», - вспоминал он. «Это увлекательно.»

Он также сделал инвестиционный счет своей двухлетней дочери Линде, когда ей было всего три недели. «Стоит начинать инвестировать как можно раньше», - предлагает он.

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