Пн, 1.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Награда «Честь и гордость Эстонии 2021» – Анне Вески

«Если обычно праздничное собрание Клуба друзей Барклая-де-Толли проходит в виде бала на Новый год, то из-за сложившейся ситуации оно состоялось в узком кругу», - написала Анне Вески у себя в Instagram.

На вечере играли скрипач Ханс Кристиан Аавик и пианист Каролина Жукова. Клуб Барклая-де-Толли был образован в 2015 году предпринимателями Андреем Дворяниновым, Сирет Лийвамяги, Сиймом Карбитс, Кристель Мэос и Прийтом Пихельпуу.

«Я получила от Клуба друзей Барклая-де-Толли орден «Честь и гордость Эстонии», - похвасталась Вески.

Ранее орденом «Честь и гордость Эстонии» награждались владелец фортепианной фабрики Estonia Индрек Лаул, меццо-сопрано Аннели Пеэбо, сумоист Кайдо Хевельсон, дирижер Неэме Ярви и инициатор движения «Сделаем!» Райнер Нылвак.

Согласно уставу, орденом «Честь и гордость Эстонии» Клуб друзей Барклая-де-Толли хочет отметить людей как из Эстонии, так и из-за рубежа, которые своей деятельностью внесли вклад в повышение известности Эстонии в области культуры, истории, бизнеса или других сферах.

 

НАВЕРХ
Back