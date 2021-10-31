Русскоязычная порнозвезда Firehead призналась, что снималась в порно, чтобы собрать деньги на лечение

Эллис-Мариа, чье порновидео собрало более 350 000 просмотров, сказала Elu24, что зарабатывает деньги на лечение. «У меня серьезное заболевание. Я зарабатываю деньги, чтобы позволить себе платное лечение, если со мной что-то случится», - сказала девушка.

По словам Эллис, у нее эпилепсия, мигрень и кавернома мозга. Первую операцию девушке сделали в 2017 году. «Кавернома была четыре сантиметра, потом была операция. У меня большая рана за ухом справа, - говорит Эллис, у которой все еще остаются полости с кровью. «Операций пока не ожидается, потому что они слишком малы. У меня их несколько», - рассказывает девушка Elu24.

Модель может пройти лазерную операцию в Германии, но это стоит больших денег: «Мне нужно пойти к нейрохирургу, чтобы выяснить, подойдет ли мне такая операция. У меня такая генетика, и все каверномы могут вернуться, вот в чем дело...», - объясняет она. Эллис пока не может сказать, сколько будет стоить лечение.

Кавернома – сосудистое новообразование головного мозга, которое становится причиной неврологических нарушений или выявляется как случайная находка при обследованиях. Относится к врожденным ненаследственным аномалиям и представляет собой мальформации, состоящие из каверн (полстей) заполненных кровью и разделенных фиброзными перегородками. Новообразования локализуются в любых отделах головного мозга, а тяжелейшим осложнением является кровоизлияние каверномы в мозг.

В прошлом году девушка узнала, что у нее также эпилепсия. «Чтобы чувствовать себя нормально, я принимаю около трех разных лекарств в день», - описывает свою жизнь она. По словам Эллис, препараты помогают от эпилепсии, мигрени и тошноты. «Это очень трудно, но я уже привыкла», - говорит она.

Например, из-за эпилепсии Эллис не может ходить в кино. «Я очень быстро устаю, я не могу долго ходить или быть там, где очень шумно», - говорит модель. «Я могу просто упасть, я не могу ходить одна», - добавляет она.

По словам девушки, ее здоровье в последнее время ухудшилось. «В моем теле почти нет железа, что также является большой проблемой», - говорит она, добавляя, что у нее проблемы со зрением из-за мигрени.