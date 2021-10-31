Застреливший оператора Алек Болдуин впервые прокомментировал трагедию

Он выразил уверенность в том, что съемки новых фильмов столкнутся с ужесточением правил обращения с оружием — вплоть до полного запрета на использование боевых патронов. При этом, сам Болдуин заявил, что не знает, будет ли еще когда-либо сниматься в ролях, требующих применять огнестрельное оружие.

Он также отметил, что на данном этапе ему нельзя комментировать расследование. Актер подчеркнул, что с погибшей Галиной Хатчинс его связывали хорошие дружеские отношения, а ее смерть сильно подорвала сплоченность команды на съемках. Болдуин добавил, что находится в постоянном контакте с семьей Хатчинс.

«Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия», — заявил актер, пишет Lenta.ru.

22 октября стало известно, что во время съемки одной из сцен вестерна американский актер выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.