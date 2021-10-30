Эстонская молодежь переживает кризис психического здоровья: Кая Каллас довела 18-летнюю Кирили до панических атак и непроходящего чувства тревоги
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«Когда я узнала о новых ограничениях, у меня случился такой сумасшедший приступ паники, что я плакала», - жалуется 18-летняя танцовщица Кирили. Долгая борьба девушки с депрессией, тревогой и паническим расстройством оказалась бесполезной на прошлой неделе, когда правительство Каи Каллас объявило о новых ограничениях. По словам психотерапевта Кайре Талвисте, беспокойство молодых людей подпитывается страхом перед будущим, смертью и вакцинацией, пишет Elu24.
18-летняя Кирили уже много лет борется с проблемами психического здоровья. С 2014 года она живет с депрессией, тревогой и паническими атаками. «Мой первый визит к психологу на самом деле был очень травмирующим. Отчаявшаяся мама тайком отвезла меня к врачу, я запаниковала и цеплялась за ремень безопасности», - вспоминает Кирили. Но сегодня девушка благодарит маму за помощь в нужное время.
Четыре года назад Кирили почувствовала, что выучила достаточно техник, чтобы самостоятельно справиться с наступающими паническими атакам и предупредить всепоглощающую тревогу. С тех пор необходимость в профессиональной медицинской помощи отпала. Однако коронавирусный кризис снова обнажил проблему.
«Во время первого карантина я была сильно напугана, что в магазине закончатся продукты, и кинулась скупать туалетную бумагу, - вспоминает Кирили о весне 2020 года. - Моя социальная жизнь умерла, а я очень общительный человек, любила везде ходить с друзьями».
Когда первая волна коронавируса закончилась, Кирили заметила, что ее самое сильное желание - общаться, общаеться и общаться, она горела желанием найти новых друзей, возобновить отношения со старыми приятелями. Но проблемы со здоровьем, о которых девушка успела забыть, появились снова. Ее самоуважение рухнуло до нуля: Кирили, до этого пробовавшая поработать фотомоделью, вынуждена была сидеть в четырех стенах. Она могла днями не расчесывать волосы, не умываться, считая это бессмысленным занятием.
Вступившие в силу на этой неделе ограничения совсем уж сломили Кирили. Поскольку девушка не вакцинирована, то больше не может танцевать на сцене с отрицательным результатом теста или наслаждаться общественной жизнью по полной. Хотя Кирили и переболела коронавирусом, но это случилось полгода назад, так что сертификат больше не работает.
«Когда я услышала, что вводятся новые ограничения, у меня случился такой сумасшедший приступ паники, что я плакала и была на грани истерики. Все мои выступления, встречи и ночные тусовки с друзьями, даже возможность отпраздновать день рождения накрылись медным тазом», - сетует девушка, которая не смогла как следует отпраздновать свое совершеннолетие в прошлом году.
Кирили опасается, что ее танцевальная карьера будет прервана и не состоится вообще из-за новых ограничений. Она уверяет, что не может вакцинироваться по состоянию здоровья. (Официально в Эстонии 175 человек, которые не могут быть вакцинированы по состоянию здоровья, сообщила на прошлой неделе газета Eesti Päevaleht. Кирили не входит в их число.) Страх перед могущими возникнуть после вакцинации осложнениями усиливает беспокойство Кирили. «Моя мама вакинировалась, и чем больше ее заставляли сделать это, тем больше я за нее боялась, да и сейчас боюсь», - говорит она.
По словам Кирили, в обществе разразилась социальная война, в которую вовлечена и молодежь. «Я просто не понимаю, зачем оказывается такое давление на общество, это вызывает еще больший страх. Страх сопровождается тревогой, молчаливым созерцанием, депрессией - всеми психическими расстройствами, от которых я почти избавилась», - жалуется она.
Психотерапевт: осуждение общества усиливает беспокойство
Гештальт-психотерапевт Кайре Талвисте объясняет, как коронавирусный кризис влияет на психическое здоровье молодых людей и как они ощущают принуждение к вакцинации.
«Каждый день обсуждаются последствия Covid-19. Эта проблема - как кубик Рубика с множеством граней, на каждой из которых есть несколько частей, которые вызывают у людей разного возраста многочисленные виды страданий и страха.
Отсутствие мотивации, дефицит внимания, чувство вины, депрессия и склонность к суициду увеличились у детей и подростков. Беспокойство явно усилилось, потому что оно подпитывается страхом смерти, потери близких, непонятного будущего, а также вакцинацией и ее последствиями. Тенденция роста - проблемы со сном и расстройства пищевого поведения.
Беспокойство усиливается, когда кто-то в семье подвергается риску, потому что люди устали быть бдительными. Есть те, кто чувствует себя виноватым, что заразили своих близких, а те попали в реанимацию. Отчаяние после смерти родственника может привести близких к глубокой депрессии и суицидальным мыслям. Ощущение безысходности усиливается тем, что при встрече нельзя пожимать руки или обниматься.
В обществе существует сильное разделение, и в каждой группе осуждаются люди с другим мнением. Это создает изоляцию, одиночество и еще больше усиливает беспокойство. Вот почему я рекомендую найти уравновешенного человека или профессионала, с которым вы можете безопасно обсудить и исследовать причины своих страхов».
К счастью, Кирили не одинока. «Мой партнер - своего рода терапевт. Еще у меня есть две собаки, и они лучшие друзья в мире», - радуется девушка, но признает, что сейчас не может попасть к врачу-специалисту, везде очереди.
Персонал психиатрической службы Министерства социальных дел борется с последствиями кризиса.
Анники Лай, сотрудник отдела психического здоровья Министерства социальных дел, объясняет, как коронавирусный кризис повлиял на психическое здоровье жителей Эстонии и как с этими проблемами бороться.
Согласно исследованию поведения населения Эстонии в отношении здоровья (Reile, 2021), в апреле прошлого года более половины эстонцев в возрасте 18–79 лет признались, что испытали чрезмерный стресс и тревогу. Для сравнения: в исследовании, проведенном в 2018 году, только 19 процентов населения сообщили о чрезмерном стрессе (Reile, 2019).
Исследование психического здоровья, проведенное Институтом развития здравоохранения и Тартуским университетом, все еще продолжается, но первые промежуточные результаты показывают, что психическое здоровье почти 15 процентов мужчин и 20 процентов женщин ухудшилось по сравнению с периодом до коронакризиса. Симптомы тревоги и депрессии были наиболее распространены среди молодых людей в возрасте 18–44 лет (депрессия у 46% мужчин и 52% женщин, тревога у 26% мужчин и 39% женщин).
С весны 2020 года количество заказов на амбулаторную специализированную помощь в области психиатрии увеличилось. Количество бронирований к врачам-специалистам в сентябре 2021 года немного увеличилось по сравнению с весной 2020 года. Время ожидания приема у врача тоже немного увеличено.
Как решаются проблемы?
Весной 2021 года министр социальной защиты Сигне Риисало открыла отдел психического здоровья, чтобы лучше координировать деятельность различных ведомств и организовывать меры поддержки населения для смягчения проблем, усугубляемых кризисом.
Дополнительный бюджет правительства увеличил объем финансирования терапевтического фонда семейных врачей, чтобы обеспечить более широкий доступ к помощи клинических психологов, местные органы власти получают поддержку со стороны службы охраны психического здоровья.
В соответствии с решением правительства, в государственном бюджете на 2022 год выделено три миллиона евро, которые пойдут на финансирование мер поддержки на местном уровне, дальнейшую поддержку доступа к профессии психолога, оказание пастырских услуг, а также телефонную линию помощи по психическому здоровью и онлайн-консультации.
Эти шаги не дают быстрых результатов, и область, которой десятилетиями пренебрегали, не заработает в одночасье. Однако разработки в области психического здоровья набирают обороты, и в сотрудничестве с различными агентствами, профессиональными ассоциациями, неправительственными организациями и исследователями мы начинаем разрабатывать системные решения.
Бесплатные консультации по психическому здоровью предлагает стратегический партнер Министерства социальных дел MTÜ Peaasjad (registratuur.peaasi.ee). Консультации можно запросить по телефону службы защиты детей 116 111 (lasteabi.ee) как по телефону, так и через Интернет.