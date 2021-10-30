«Когда я узнала о новых ограничениях, у меня случился такой сумасшедший приступ паники, что я плакала», - жалуется 18-летняя танцовщица Кирили. Долгая борьба девушки с депрессией, тревогой и паническим расстройством оказалась бесполезной на прошлой неделе, когда правительство Каи Каллас объявило о новых ограничениях. По словам психотерапевта Кайре Талвисте, беспокойство молодых людей подпитывается страхом перед будущим, смертью и вакцинацией, пишет Elu24.

18-летняя Кирили уже много лет борется с проблемами психического здоровья. С 2014 года она живет с депрессией, тревогой и паническими атаками. «Мой первый визит к психологу на самом деле был очень травмирующим. Отчаявшаяся мама тайком отвезла меня к врачу, я запаниковала и цеплялась за ремень безопасности», - вспоминает Кирили. Но сегодня девушка благодарит маму за помощь в нужное время.

Четыре года назад Кирили почувствовала, что выучила достаточно техник, чтобы самостоятельно справиться с наступающими паническими атакам и предупредить всепоглощающую тревогу. С тех пор необходимость в профессиональной медицинской помощи отпала. Однако коронавирусный кризис снова обнажил проблему.

Моя мама вакцинировалась, и чем больше ее к этому подталкивали, тем больше я боялась

«Во время первого карантина я была сильно напугана, что в магазине закончатся продукты, и кинулась скупать туалетную бумагу, - вспоминает Кирили о весне 2020 года. - Моя социальная жизнь умерла, а я очень общительный человек, любила везде ходить с друзьями».

Когда первая волна коронавируса закончилась, Кирили заметила, что ее самое сильное желание - общаться, общаеться и общаться, она горела желанием найти новых друзей, возобновить отношения со старыми приятелями. Но проблемы со здоровьем, о которых девушка успела забыть, появились снова. Ее самоуважение рухнуло до нуля: Кирили, до этого пробовавшая поработать фотомоделью, вынуждена была сидеть в четырех стенах. Она могла днями не расчесывать волосы, не умываться, считая это бессмысленным занятием.

Кирили попробовала себя в роли фотомодели. ФОТО: личный архив

Вступившие в силу на этой неделе ограничения совсем уж сломили Кирили. Поскольку девушка не вакцинирована, то больше не может танцевать на сцене с отрицательным результатом теста или наслаждаться общественной жизнью по полной. Хотя Кирили и переболела коронавирусом, но это случилось полгода назад, так что сертификат больше не работает.

«Когда я услышала, что вводятся новые ограничения, у меня случился такой сумасшедший приступ паники, что я плакала и была на грани истерики. Все мои выступления, встречи и ночные тусовки с друзьями, даже возможность отпраздновать день рождения накрылись медным тазом», - сетует девушка, которая не смогла как следует отпраздновать свое совершеннолетие в прошлом году.

Кирили опасается, что ее танцевальная карьера будет прервана и не состоится вообще из-за новых ограничений. Она уверяет, что не может вакцинироваться по состоянию здоровья. (Официально в Эстонии 175 человек, которые не могут быть вакцинированы по состоянию здоровья, сообщила на прошлой неделе газета Eesti Päevaleht. Кирили не входит в их число.) Страх перед могущими возникнуть после вакцинации осложнениями усиливает беспокойство Кирили. «Моя мама вакинировалась, и чем больше ее заставляли сделать это, тем больше я за нее боялась, да и сейчас боюсь», - говорит она.

Новые ограничения поставили крест на танцевальной карьере Кирили ФОТО: личный архив

По словам Кирили, в обществе разразилась социальная война, в которую вовлечена и молодежь. «Я просто не понимаю, зачем оказывается такое давление на общество, это вызывает еще больший страх. Страх сопровождается тревогой, молчаливым созерцанием, депрессией - всеми психическими расстройствами, от которых я почти избавилась», - жалуется она.

Психотерапевт: осуждение общества усиливает беспокойство Гештальт-психотерапевт Кайре Талвисте объясняет, как коронавирусный кризис влияет на психическое здоровье молодых людей и как они ощущают принуждение к вакцинации. «Каждый день обсуждаются последствия Covid-19. Эта проблема - как кубик Рубика с множеством граней, на каждой из которых есть несколько частей, которые вызывают у людей разного возраста многочисленные виды страданий и страха. Отсутствие мотивации, дефицит внимания, чувство вины, депрессия и склонность к суициду увеличились у детей и подростков. Беспокойство явно усилилось, потому что оно подпитывается страхом смерти, потери близких, непонятного будущего, а также вакцинацией и ее последствиями. Тенденция роста - проблемы со сном и расстройства пищевого поведения. Беспокойство усиливается, когда кто-то в семье подвергается риску, потому что люди устали быть бдительными. Есть те, кто чувствует себя виноватым, что заразили своих близких, а те попали в реанимацию. Отчаяние после смерти родственника может привести близких к глубокой депрессии и суицидальным мыслям. Ощущение безысходности усиливается тем, что при встрече нельзя пожимать руки или обниматься. В обществе существует сильное разделение, и в каждой группе осуждаются люди с другим мнением. Это создает изоляцию, одиночество и еще больше усиливает беспокойство. Вот почему я рекомендую найти уравновешенного человека или профессионала, с которым вы можете безопасно обсудить и исследовать причины своих страхов». К счастью, Кирили не одинока. «Мой партнер - своего рода терапевт. Еще у меня есть две собаки, и они лучшие друзья в мире», - радуется девушка, но признает, что сейчас не может попасть к врачу-специалисту, везде очереди.

Кирили с другом Карлом ФОТО: личный архив