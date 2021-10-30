Убийца в горшке: почему дома нельзя держать денежное дерево
Почему дома нельзя держать денежное дерево - рассказывает Пятый канал.
Почему дома нельзя держать денежное дерево - рассказывает Пятый канал.
Безобидная, на первый взгляд, обитательница наших подоконников и столов бухгалтеров толстянка, называемая «денежным деревом», может быть смертельно опасной.
Почему дома нельзя держать денежное дерево, которое, согласно сложившемуся мнению, является символом материального благополучия? Дело в том, что безобидная, на первый взгляд, обитательница российских подоконников и столов бухгалтеров толстянка, называемая «денежным деревом», может быть смертельно опасной: в ее листьях содержится мышьяк. Это яд, отравиться которым можно, употребив растение в пищу.
Легкость ухода и отличный элемент декора — за эти качества народ полюбил суккулент Крассулу, называемый денежным деревом. Похожее на японский бонсай многолетнее растение из южной Африки предпочитают дарить как залог финансового успеха. Считается, что с каждым новым сочным листком достаток в доме растет, а опадающее растение предвещает финансовый крах или крупные незапланированные траты.
Дерево обросло и другими приметами:
Знание о том, что растение является потенциально опасным, способным вызывать отравление, аллергию, диарею и потерю сознания не повод отказываться от мысли стать баснословно богатым за его счет. Достаточно переставить денежное дерево в место, не доступное для маленьких детей и животных, и уже оттуда наслаждаться его экзотической красотой, мысленно подсчитывая свою прибыль.