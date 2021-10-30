Оксана Акиньшина показала редкие фото детей

34-летняя актриса опубликовала в своем инстаграме фото своих детей: 7-летнего Кости и 4-летней Эмми. Оба ребенка предстали в маскарадных костюмах.

Сын Оксаны примерил на себя образ клоуна Пеннивайза, а дочь – ведьмы. Похоже, дети Акиньшиной посетили школьное мероприятие, посвященное Хеллоуину.

Актриса редко показывает своих наследников, родившихся в браке с Арчилом Геловани, с которым Оксана развелась в 2018 году. Однако фото старшего сына, который появился на свет в союзе с Дмитрием Литвиновым, она вовсе не публикует. Было известно, что мальчик испытывал проблемы со здоровьем и долгое время жил с бабушкой в Санкт-Петербурге.