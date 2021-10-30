Известная эстонская певица резко высказалась о новых ограничениях

«У артиста появилось чувство пустоты. В третий раз за два года», - пишет певица Мерлин Уускюла в Facebook, говоря о новых ограничениях, согласно которым время развлечений и мероприятий снова будет сокращено.

Уускюла призналась, что, услышав эту новость, у нее не возникло никаких эмоций. «Я просто сказала себе: ага, все ясно. Вы даже не удивитесь, что в ближайшее время снова пропустите пару десятков спектаклей, - написала Мерлин. - Скажу честно, мне все это очень надоело».

Уускюла отметила, что только на прошлой неделе порадовалась, потому что ее осенне-зимний график оказался достаточно насыщенным. И все придется отменить.