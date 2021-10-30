Копия Боярской: фото любимой женщины Максима Матвеева появились в Сети

39-летний заслуженный артист России нечасто балует подписчиков своего микроблога личными фотографиями. Как правило, он предпочитает показывать публике только моменты из профессиональной жизни.

Однако сегодня Максим решил сделать исключение в честь торжественного события. Мама звезды сериала «Триггер», филолог Людмила Владимировна, отмечает очередной день рождения. «Мамуль, я благодарю тебя за каждое мгновение!!! Ты – крутая!!! Радуюсь каждой нашей встрече и каждой минуте общения!!! Радуюсь, наблюдая, как мои дети ждут встречи с тобой!!! Спасибо тебе за поддержку и веру!!! Невероятно люблю!!! Любим!!! Будь, пожалуйста, здорова и счастлива!!! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!» – эмоционально обратился Матвеев.

Елизавета Боярская поделилась с поклонниками эффектными фотографиями. Актриса появилась на светском мероприятии в сногсшибательном образе.