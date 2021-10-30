Копия Боярской: фото любимой женщины Максима Матвеева появились в Сети
Максим Матвеев поделился с поклонниками редкими снимками. Артист трогательно обратился к маме в социальной сети, пишет eg.ru.
Максим Матвеев поделился с поклонниками редкими снимками. Артист трогательно обратился к маме в социальной сети, пишет eg.ru.
39-летний заслуженный артист России нечасто балует подписчиков своего микроблога личными фотографиями. Как правило, он предпочитает показывать публике только моменты из профессиональной жизни.
Однако сегодня Максим решил сделать исключение в честь торжественного события. Мама звезды сериала «Триггер», филолог Людмила Владимировна, отмечает очередной день рождения. «Мамуль, я благодарю тебя за каждое мгновение!!! Ты – крутая!!! Радуюсь каждой нашей встрече и каждой минуте общения!!! Радуюсь, наблюдая, как мои дети ждут встречи с тобой!!! Спасибо тебе за поддержку и веру!!! Невероятно люблю!!! Любим!!! Будь, пожалуйста, здорова и счастлива!!! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!» – эмоционально обратился Матвеев.
Елизавета Боярская поделилась с поклонниками эффектными фотографиями. Актриса появилась на светском мероприятии в сногсшибательном образе.
Актер опубликовал серию кадров с мамой. Он показал, как выглядела Людмила Владимировна, когда сам Максим был совсем малышом. Подписчики тут же заметили сходство между родительницей артиста и его другой любимой женщиной – супругой Елизаветой Боярской. Напомним, Елизавета и Максим женаты с 2010 года. Вместе они растят двоих сыновей. В 2012 году у них родился старший — Андрей, а в 2018-м на свет появился Григорий.