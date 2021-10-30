Умер легендарный советский диктор Игорь Кириллов

СМИ сообщили о смерти легендарного советского диктора Игоря Кириллова. Теле- и радиоведущий скончался в возрасте 89 лет.

В частности, печальную новость приводит «Первый канал». В своем сообщении журналисты называют Кириллова «старшим товарищем» и «настоящим учителем» для многих сотрудников телеканала.

Кроме того, информацию о смерти Игоря Кириллова РБК подтвердил администратор диктора Центрального телевидения Гостелерадио. «Игорь Кириллов скончался. Это, к сожалению, так, пожилые люди уходят», – сказал он.

По словам помощника, Кириллов не болел коронавирусом, а буквально накануне обсуждалась возможность его участия в шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Администратор заявил, что Кириллов «просто не проснулся» и «ушел тихо», без каких-либо приступов.

Похоронами Кириллова будет заниматься «Первый канал». Ожидается, что о дате и месте прощания будет сообщено позже.