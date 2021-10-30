Сб, 30.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Умер легендарный советский диктор Игорь Кириллов

Игорь Кириллов ФОТО: скриншот с youtube.com

Накануне смерти помощник диктора обсуждал условия его участия в шоу «Секрет на миллион», пишет Topnews.

СМИ сообщили о смерти легендарного советского диктора Игоря Кириллова. Теле- и радиоведущий скончался в возрасте 89 лет.

В частности, печальную новость приводит «Первый канал». В своем сообщении журналисты называют Кириллова «старшим товарищем» и «настоящим учителем» для многих сотрудников телеканала.

Кроме того, информацию о смерти Игоря Кириллова РБК подтвердил администратор диктора Центрального телевидения Гостелерадио. «Игорь Кириллов скончался. Это, к сожалению, так, пожилые люди уходят», – сказал он.

По словам помощника, Кириллов не болел коронавирусом, а буквально накануне обсуждалась возможность его участия в шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Администратор заявил, что Кириллов «просто не проснулся» и «ушел тихо», без каких-либо приступов.

Похоронами Кириллова будет заниматься «Первый канал». Ожидается, что о дате и месте прощания будет сообщено позже.

Напомним, что Игорь Кириллов родился в Москве 14 мая 1932 года. Он выпустился из ВТУ имени Щепкина в 1955 году. В апреле 1961 года Кириллов сообщил о полете в космос Юрия Гагарина. С 1965 по 1980 год он вел Парады Победы на Красной площади в Москве. В течение 30 лет диктор вел программу «Время».
 

НАВЕРХ
Back