Умер легендарный советский диктор Игорь Кириллов
Накануне смерти помощник диктора обсуждал условия его участия в шоу «Секрет на миллион», пишет Topnews.
Накануне смерти помощник диктора обсуждал условия его участия в шоу «Секрет на миллион», пишет Topnews.
В частности, печальную новость приводит «Первый канал». В своем сообщении журналисты называют Кириллова «старшим товарищем» и «настоящим учителем» для многих сотрудников телеканала.
По словам помощника, Кириллов не болел коронавирусом, а буквально накануне обсуждалась возможность его участия в шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.
Администратор заявил, что Кириллов «просто не проснулся» и «ушел тихо», без каких-либо приступов.
Похоронами Кириллова будет заниматься «Первый канал». Ожидается, что о дате и месте прощания будет сообщено позже.