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Костюм на Хэллоуин своими руками: простые и яркие идеи

Gordon Donovan / CATERS NEWS (PICTURED Lion the Yorkie as a Pirate) Some of New York's cutest canines have been pictured dressed up in hilarious Halloween costumes for an adorable pooch parade. The pups took to the streets on October 22 in a bid to be declared the best dressed dog. The epic event took place at East River Park in Corlears Hook, Lower Manhattan and some of the more inventive outfits were caught on camera by New York City photographer, Gordon Donovan. The 58-year-old said: "It was so fun, people were enjoying themselves. SEE CATERS COPY ФОТО: Gordon Donovan / CATERS NEWS

Хэллоуин – очень веселый и интересный праздник, известный маскарадами. Этот праздник позволяет каждому человеку проявить свою находчивость и креативность. Ранее мы рассказывали, как сделать «страшный» макияж на Хэллоуин, а сейчас делимся простыми идеями костюмов на праздник, пишет портал Unian.

Костюм на Хэллоуин своими руками: призрак

Сделать костюм призрака несложно, но придется испортить белую простынь. Сложите простынь посередине и сделайте разрезы для глаз и рта. Вокруг разрезов фломастером нарисуйте контур глаз и улыбки. По краям простыни сделайте треугольные узоры.

Костюм на Хэллоуин своими руками: смерть

Для эффектного образа Костлявой вам понадобится черная накидка с капюшоном, белые перчатки и коса. Лицо можно закрыть маской с изображением черепа, или же нанести белую пудру.

Костюм на Хэллоуин своими руками: вампир

Для такого эффектного костюма вам понадобятся черная одежда и обувь, черный плащ, накладные клыки. Мужчины могут надеть белую рубашку с галстуком, черную жилетку и плащ. Вампирши могут нарядиться в готическое темное платье.

Хорошим дополнением к образу вампира будет макияж. Женщинам для макияжа нужны темные тени и алая помада. Мужчины могут нанести на лицо белую пудру, чтобы оно казалось бледным. А если хотите соблюсти образ в малейших деталях – не забудьте красные линзы для глаз.

Костюм на Хэллоуин своими руками: оборотень

Костюм кровожадного оборотня подойдет как для парней, так и для девушек. Для изготовления используйте любую старую одежду (желательно клетчатую рубашку), кусочки меха и накладные клыки. Мех нужно пришить или приклеить на грудь, воротник и рукава.

На лицо наденьте маску оборотня, или нарисуйте фломастером волчий нос, густые брови и усы.

Костюм на Хэллоуин своими руками: мумия

Для костюма мумии понадобится белая одежда и много бинтов. Бинты могут быть старыми и грязными, будто вы только что вышли из гробницы. Для усиления эффекта можно заранее пролить на бинты кофе. Обмотайте тело бинтами, не забывая о шее и лице. Не старайтесь сделать это аккуратно, ведь обвисшие лоскуты пойдут на пользу образу.

Костюм на Хэллоуин своими руками: ведьма

Для костюма ведьмы вам понадобится шляпа из картона. Её можно сделать своими руками – смотрите видеоинструкцию ниже. Нужна также метла: её можно смастерить из длинной палки, веника и скотчка. Наденьте любое длинное черное платье и не забудьте растрепать волосы.

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