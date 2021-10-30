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На Хэллоуин ковид чумной доктор победит: как угарно отметить праздник в Таллинне
Мероприятия для взрослых и детей

Хеллоуин. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В ночь с 31 октября на 1 ноября ежегодно отмечается один из самых ярких и мистических праздников – Хэллоуин. В наших краях Хеллоуин отмечается чаще всего походом на вечеринку! Но вы даже не представляете, что вас ждет. Так как в этом году он выпал на выходные, то самые бесовские гуляния пройдут сегодня. Также некоторые мероприятия, предназначенные для детей, пройдут в течение уикэнда. Мы составили подборку самых интересных событий в Таллинне, посвященных Дню всех святых. Среди них также те, которые подойдут для ищущих уединение. 

Для тех, кто избегает большие компании, но хочет интересно отметить Хеллоуин

Понятное дело, что многие сейчас остерегаются вылазок на общественные мероприятия. В таком случае, всегда можно пойти в места, где дистанция будет гарантированно соблюдаться, а вы спокойно сможете отметить праздник. Ведь даже просмотр ужастика или захватывающего мультипликационного фильма – это тоже способ проведения досуга в этот вечер! 

Хеллоуин уик-энд в кинотеатрах Apollo

В кинотеатре Artis 

Для любителей вкусно поесть и послушать музыку

Будет страшно, весело и вкусно.

HALLOWEEN x NIKOLAY

Día de los Muertos | Suveterrass

Детские мероприятия

Праздник тыквы в Таллиннском зоопарке - уже сегодня с 11 до 15! 

Dом Мафия KIDS HALLOWEEN GAME - уже сегодня с 13 до 16!

Для малышей от 3 до 8 (сегодня)

Для тех, кто хочет научится делать грим (31.10)

Арт-терапия Halloween для малышей 1.5-4 лет  (31.10)

Хэллоуин вечеринка для детей 6-10 лет (31.10)
 

Необычные способы празднования Дня всех святых

Dом Мафия HALLOWEEN GAME NIGHT  (31.10)

Для любителей видеоигр (31.10)

Для развратников 

В стиле любимого сериала Twin Peaks

Для любителей СПА, 18+

Круизы в Стокгольм, посвящённые Хеллоуину (30.10, 31.10, 1.11, 2.11)

Модные мероприятия на Хеллоуин — тусовка

Halloween @ Vatican 30.10

Русская тусовка в клубе Prive

Среди тропических деревьев, причем, в прямом смысле!  

Новомодное местечко напротив Sveta Bar

Для любителей баров

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