На Хэллоуин ковид чумной доктор победит: как угарно отметить праздник в Таллинне

В ночь с 31 октября на 1 ноября ежегодно отмечается один из самых ярких и мистических праздников – Хэллоуин. В наших краях Хеллоуин отмечается чаще всего походом на вечеринку! Но вы даже не представляете, что вас ждет. Так как в этом году он выпал на выходные, то самые бесовские гуляния пройдут сегодня. Также некоторые мероприятия, предназначенные для детей, пройдут в течение уикэнда. Мы составили подборку самых интересных событий в Таллинне, посвященных Дню всех святых. Среди них также те, которые подойдут для ищущих уединение.