Брэд Питт снова проиграл в суде Анджелине Джоли

Страсти в отношениях Брэда Питта и Анджелины Джоли не утихают даже спустя пять лет после официального расставания. В мае этого года у актера появилась надежда на окончание бесконечных тяжб: суд вынес решение о совместной опеке артистов над несовершеннолетними наследниками. Однако позднее судью, удовлетворившего иск Брэда, отстранили от работы, благодаря чему Джоли сохранила право единоличной опеки.

Разумеется, Питт был категорически не согласен с таким поворотом событий и подал соответствующее ходатайство. Теперь же стало известно, что суд проигнорировал возмущения актера, сохранив право опеки за Анджелиной.

Представитель Джоли уже отметил, что полностью удовлетворен данным решением. «Мисс Джоли сосредоточена на своей семье и рада, что благополучие ее детей не будет зависеть от неэтичного поведения. Как подтверждают апелляционные суды Калифорнии, наша судебная система ставит во главу угла этику и интересы детей и не потерпит неправомерных действий судей, чтобы вознаградить интересы стороны. Мисс Джоли рада, что ее семья движется вперед вместе», – отметил адвокат актрисы.

А вот юристы Питта были возмущены решением суда. Они уже отметили, что продолжат вести борьбу. «Мы продолжим делать все необходимое по закону, основываясь на подробных выводах независимых экспертов», – подчеркнул представитель звезды.