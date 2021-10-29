«Праздник к нам приходит»: как создавалась легендарная новогодняя реклама Coca-Cola

Наступает ноябрь, а это значит, совсем скоро на всех телеканалах мы увидим красочные рекламные ролики, погружающие нас в новогоднюю атмосферу и приближающие этот чудесный праздник – Новый год.

Если спросить обывателя, с чем у него ассоциируется современный российский Новый год, то, понятное дело, он приведет в пример салат «Оливье», новогоднюю елку, мандарины и… «Кока-Колу». Казалось бы, почему именно ее? Ведь «Кола», все-таки, напиток прохладительный и ассоциируется с теплым временем года. Но так уж получилось, что волшебные американцы в середине 90-х сняли волшебную новогоднюю рекламу, которую полюбили миллионы людей по всей планете.

Еще бы, как тут не влюбиться? Сказочные огни, заснеженные пейзажи, елочки и караван увешенных громадным количеством лампочек грузовиков с огромными буквами «Coca-Cola» и лоснящейся мордой Санты. А еще гениальная, доводящая до мурашек песенка «Праздник к нам приходит». В общем, когда эта реклама вышла на американском, а затем и на европейском ТВ, черная вода автоматически стала еще одним символом Нового года.

На самом деле, в Coca-Cola даже не рассчитывали на такую популярность. Маркетологи просто хотели напомнить о себе в очередное Рождество накануне 1996 года. Излюбленная концепция белых мишек была уже достаточно изъезжена, и маркетинг компании нанял для создания нового ролика известную рекламное агентство, когда-то участвовавшее в создании «Звездных войн».

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Магия, как и следовало бы полагать, была достигнута при помощи компьютерной графики: в рекламе мы видим десятки тягачей, хотя на самом деле снимались только три восемнадцатиколесных машины, которые затем были размножены. Каждый тягач был украшен тридцатью тысячами лампочек.

Кстати, мало кто знает, но появлением образа того самого Санты-Клауса и Деда Мороза, как большого мужика в красной шубе, мы с вами также обязаны Coca-Cola. Еще в 1931 году агентство D’Arcy поручило американскому художнику Хэддону Сандблому нарисовать для «Колы» серию рождественских постеров. Ну тот и нарисовал. С самого себя. Получившийся Санта оказался настолько удачным, что рисунки использовались в рождественской рекламе следующие 30 лет.

Возвращаясь к грузовикам. Всего существовало три версии роликов, которые Coca-Cola демонстрировала несколько лет подряд. От самого простого – грузовиков, которые просто едут по заснеженным горам, заканчивая сложным – когда дом дедушки с внуком в их снах буквально таранит один из таких грузовиков и уносит их в сказочные дали.