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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в третий раз стали родителями

Дмитрий Тарасов с детьми ФОТО: Инстаграм

Сегодня Тарасов сообщил публике о важном событии – у него родился сын. Малыш появился на свет в одной из московских клиник, пишет Starhit.ru.

О радостном событии в личном блоге рассказал Дмитрий, отметив, что очень счастлив. Тарасов, по его словам, давно мечтал о наследнике.

Напомним, Костенко с мужем уже воспитывают дочерей-погодок Милану и Еву. Пара не раз признавалась, что мечтает о большой семье и, возможно, не остановится на трех детях. Правда, находятся недоброжелатели, считающие, что Настя... пытается удержать Дмитрия в семье, рожая ему детей чуть ли не каждый год. 27-летняя Костенко неприятно удивлена подобными доводами в свой адрес.

«О, Господи! Сколько еще тысяч лет должно пройти, чтобы женщины перестали задавать этот вопрос и поняли, что детьми мужика не удержишь. В мире много многодетных семей. Я и сама из многодетной», — сетовала она.

ФОТО: Instagram
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