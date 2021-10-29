Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в третий раз стали родителями

О радостном событии в личном блоге рассказал Дмитрий, отметив, что очень счастлив. Тарасов, по его словам, давно мечтал о наследнике.

Напомним, Костенко с мужем уже воспитывают дочерей-погодок Милану и Еву. Пара не раз признавалась, что мечтает о большой семье и, возможно, не остановится на трех детях. Правда, находятся недоброжелатели, считающие, что Настя... пытается удержать Дмитрия в семье, рожая ему детей чуть ли не каждый год. 27-летняя Костенко неприятно удивлена подобными доводами в свой адрес.

«О, Господи! Сколько еще тысяч лет должно пройти, чтобы женщины перестали задавать этот вопрос и поняли, что детьми мужика не удержишь. В мире много многодетных семей. Я и сама из многодетной», — сетовала она.