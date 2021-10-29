Бездомная экс-жена Андрея Аршавина снова лежит в больнице

Бывшая жена Андрея Аршавина выступила с важным заявлением. Алиса Казьмина снова оказалась в больнице. Многодетная мама, измученная тяжелым недугом, приняла судьбоносное решение ради своих детей.

Бывшая жена Андрея Аршавина сообщила, что ее готовят к операции. «Хватит. Больше не позволю себя разрушать. Впереди операции и только созидание себя и детей», – сообщила Алиса Казьмина.

Ранее мать троих детей утверждала, что врачи отказываются ее оперировать, так как состояние женщины тяжелое. И вот теперь, похоже, выход найден. Женщина не стала скрывать, что ей вот-вот предстоит снова оказаться на хирургическом столе. «Меня готовят к операции. Я в больнице», – поделилась она сокровенным.

Отметим, о своей болезни бывшая жена Андрея Аршавина рассказала в январе 2021 года. В какой-то момент некогда привлекательная Алиса Казьмина стала прятать лицо. Поклонники заподозрили ее в неудачной пластике. Позже выяснилось, что виной всему аутоиммунный некроз, разрушающий кости и ткани.

Болезнь привела к тому, что многодетная мама буквально осталась без носа, изменившись до неузнаваемости. Алиса несколько раз оказывалась на грани жизни и смерти.