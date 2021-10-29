Они не пара: пиар-директор Киркорова раскрыла, что связывает его с Давой

Именно с совместным появлением этих двух артистов в окружении полуобнаженных мужчин на «Премии МУЗ-ТВ» связывают обращение РКН в Басманный суд, который рассмотрит иск к каналу 17 ноября.

Филипп пришел на «Премию МУЗ-ТВ» с Давой как номинант. Он также в течение многих лет приходил с другими артистами – с Ани Лорак, Анастасией Стоцкой, Машей Распутиной. Это уже ваши домыслы, что они пришли якобы как пара. Они не пара. По мне, так они выглядели как импозантные красивые мужчины в смокингах. Это все-таки шоу – «Премия МУЗ-ТВ», и дорожка – как составляющая шоу, – заявила пиар-директор певца.

Успенская призвала «не раздувать из мухи слона», сославшись на то, что эксцентричное появление Киркорова на «Премии МУЗ-ТВ» с Давой было частью шоу. Представитель артиста пояснила, что сам он сейчас не может прокомментировать судебный иск к МУЗ-ТВ, поскольку находится не в России.

Филипп сейчас на другом континенте, там сейчас ночь, и я, конечно, не буду звонить ему с просьбой о комментарии. Тем более, события полугодичной давности – премию МУЗ-ТВ вручали летом, – отметила Успенская.

Ранее на телеканал «МУЗ-ТВ» составили протокол по ч. 2 ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Телеканалу грозит штраф в размере 1 миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.