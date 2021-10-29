Смотреть было невозможно: экс-супруг Долиной раскрыл подробности пластических операций певицы
Продюсер Виктор Митязов описал, как выглядела звезда после откачки.
Продюсер Виктор Митязов описал, как выглядела звезда после откачки.
По словам продюсера, Долина не могла лежать ни на спине, ни на животе долгое время, недели две. А еще жир с ее груди убрали несимметрично, отчего опять же пришлось делать операцию. Митязов подчеркнул, что певица также делала пластику лица. Но он считает, что основная проблема у нее “с головой”, и рад, что Долина больше использует диеты и ЗОЖ, а не нож хирурга. Он также подчеркнул, что певица в последнее время сильно похудела, и “разница” с ее прежним обликом “очень большая”