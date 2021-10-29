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Смотреть было невозможно: экс-супруг Долиной раскрыл подробности пластических операций певицы

Лариса Долина ФОТО: Инстаграм

Продюсер Виктор Митязов описал, как выглядела звезда после откачки.

Бывший супруг певицы Ларисы Долиной, продюсер Виктор Митязов заявил, что она не единожды прибегала к липосакции. Как рассказал он в беседе с “КП”, привычные диеты оказывали более продолжительный эффект, а процесс липосакции, к которой прибегала звезда, всегда оказывался крайне тяжелым. По словам Митязова, только со стороны кажется, что это очень простая процедуры. Но Долина проходила долгую реабилитацию после каждой откачки жира.
После одной из них она оказалась в клинике Петербурга. “Без содрогания смотреть на ее синяки и мучения было невозможно», – рассказал бывший муж.

По словам продюсера, Долина не могла лежать ни на спине, ни на животе долгое время, недели две. А еще жир с ее груди убрали несимметрично, отчего опять же пришлось делать операцию. Митязов подчеркнул, что певица также делала пластику лица. Но он считает, что основная проблема у нее “с головой”, и рад, что Долина больше использует диеты и ЗОЖ, а не нож хирурга. Он также подчеркнул, что певица в последнее время сильно похудела, и “разница” с ее прежним обликом “очень большая”

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