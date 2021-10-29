Смотреть было невозможно: экс-супруг Долиной раскрыл подробности пластических операций певицы

По словам продюсера, Долина не могла лежать ни на спине, ни на животе долгое время, недели две. А еще жир с ее груди убрали несимметрично, отчего опять же пришлось делать операцию. Митязов подчеркнул, что певица также делала пластику лица. Но он считает, что основная проблема у нее “с головой”, и рад, что Долина больше использует диеты и ЗОЖ, а не нож хирурга. Он также подчеркнул, что певица в последнее время сильно похудела, и “разница” с ее прежним обликом “очень большая”