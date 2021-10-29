Андрея Малахова вызвали в СК по делу Светличной

Согласно его данным, следователи якобы хотят опросить Малахова и нескольких членов его команды по делу исчезнувшей артистки — спустя сутки поисков Светличная была найдена на съемках ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Журналист тогда опубликовал совместное фото с актрисой из телевизионной студии на своей странице в Instagram. «Нашлась!» — подписал он пост.

Оперативно связаться с самим Малаховым «Ленте.ру» во время подготовки публикации не удалось — он сбрасывает телефонные звонки. О пропаже актрисы стало известно со слов ее сына Алексея Ивашова — он сообщил, что Светличная пропала 21 октября. Ситуацию с исчезновением лично взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Были организованы масштабные поиски звезды. В поискового-спасательном отряде «Лиза Алерт» рассказали, что к операции были привлечены два штаба, три обученных организатора поиска, председатель отряда как координатор, два информационных координатора, а также группа специалистов по прозвону лечебных учреждений. Около 40 волонтеров расклеили более двух тысяч листовок в трех административных округах Москвы, а пешие группы прошли более 30 километров.

Впоследствии Светличную нашли на съемках телевизионной программы. В МВД сообщили, что с актрисой «все хорошо», она жива и здорова. Ее сын впоследствии заявил, что у него больше нет никаких отношений с матерью. «Пусть она живет, как хочет, и Бог в помощь ей. Я больше к ней ни ногой. Мне надоели все ее "закидоны"», — заключил Ивашов.