11 рецептов блюд из советских столовых, которые напомнят о детстве

Отварные сосиски с зеленым горошком

Рецепт этого блюда был прост, как и все гениальное: отварить сосиски и добавить в качестве гарнира зеленый горошек из банки.

Пельмени с уксусом

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Помимо привычных сегодня соусов, например майонеза или сметаны, в советских столовых пельмени подавали с уксусом. И хотя качество пельменей порой оставляло желать лучшего, ядреный уксус делал вкусными даже самые безнадежные. Рецепт прост: сварить пельмени (в столовых это, как правило, были обычные, из всем знакомой красно-белой пачки), подать с бульоном или без и поставить на стол соусник с 3%-м раствором уксусной кислоты.

Молочный суп с вермишелью

Этот суп, которым мучали детей в детских садах, может быть весьма вкусным, если приготовить его правильно. Вам понадобятся: 1 л молока, 50 г вермишели, 1 ст. л. сливочного масла и 1 ч. л. сахара. Молоко нужно довести до кипения, добавить соль и сахар, засыпать вермишель и варить ее до готовности. К столу подать со сливочным маслом.

Котлеты «за 11 копеек»

ФОТО: скриншот с youtube.com

Котлеты были настоящим хитом любых столовых — от школьных до заводских. Мало кто знает, что секрет «того самого» вкуса ни в чем ином, как в черном (если повезет, то в сером) хлебе.

Рецепт их прост. Мяса (в столовых чаще всего использовали довольно жирную свинину) и хлеба нужно взять примерно в одинаковых пропорциях или по крайней мере в соотношении 6 к 4, например 600 г мяса и 400 г хлеба. На такое количество понадобятся 2−3 некрупные луковицы, 1 яйцо и соль по вкусу. Все ингредиенты смешать, сделать котлеты продолговатой формы, обвалять в сухарях (можно тоже в черных) и готовить в духовке при 200 °С минут 20−30.

Подавать котлеты можно с красным основным соусом. А вкуснее всего такие котлеты кажутся, как это ни парадоксально, с кусочком все того же «Дарницкого».

Гуляш с подливой

Это блюдо можно было найти в каждой столовой и оно, несмотря на не самое лучшее мясо, всегда было вкусным. Приготовить его можно и дома, причем мясо вы можете взять любое — от вырезки до обрезков с костей, смотря насколько глубоко вы хотите погрузиться в атмосферу «столовки».

0,5 кг мяса нужно нарезать кубиками по 2−3 см, обжарить до золотистого цвета, добавить к нему 50 г обжаренной томатной пасты, 1 л воды и тушить 40 минут. Затем посолить и тушить еще 20 минут. Соус слить в отдельную кастрюльку.