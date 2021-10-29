Депрессия после ухода из «Улиц разбитых фонарей» и развод: кризисы Михаила Трухина

Успех пришел к артисту после роли милиционера Волкова. Цена славы оказалась высокой: из-за постоянной занятости Михаил Трухин почти не видел семью и в итоге развелся с супругой, вместе с которой прожил девять лет, пишет «Стархит». А может, у звезды имелись и другие причины для расставания?
Два года у Михаила Трухина не получалось поступить в театральный институт, и чтобы не терять времени даром, он трудился в «Александринке» простым монтировщиком. Коллеги-рабочие вынесли суровый вердикт — «Какой из тебя артист?», но назло скептикам Трухин не только окончил ЛГИТМиК, но и стал звездой, перевоплотившись на экране в одного из ключевых персонажей «Улиц разбитых фонарей» лейтенанта Вячеслава Волкова. Кроме того, Михаилу довелось сыграть Гамлета в МХТ имени Чехова — роль, о которой мечтают все актеры без исключения.
Из темной комнаты в коммуналке Трухин с женой и двумя детьми перебрался в собственную квартиру. Отныне он мог обеспечить семью, вот только видеться с родными успевал лишь в коротких перерывах между съемками. Постепенно супруги отдалились друг от друга и развелись, а вскоре стало известно, что в жизни Михаила появилась новая любовь. Не она ли оказалась одной из причин краха первого брака?
28 октября Трухину исполняется 50, и сегодня он — востребованный артист, счастливый муж и отец троих детей. Но удача далеко не всегда сопутствовала актеру: бывали и периоды затишья в работе, когда он глушил депрессию алкоголем, и моменты разногласий в семье. Как же Михаилу удалось преодолеть жизненные кризисы?
Начало пути
Михаил провел детство в Мончегорске Мурманской области: там за ним приглядывала бабушка, пока мама получала высшее образование в Ленинградском технологическом институте. Летом мальчика отправляли в пионерский лагерь на юг, в Керчь, где он помогал местным жителям со сбором урожая. Правда, без приключений любознательный ребенок не обходился.
«Я нашел в местах боев во времена Великой Отечественной войны на поле снаряд. И ничего лучшего не придумал, как увезти этот снаряд к себе в город. Ну, рассказывать про саперов во дворе и вспоминать, как меня наказали, не буду», — рассказывал артист в рамках проекта «Пионерская быль».
В детстве Трухин занимался хоккеем и дзюдо, однако после переезда с семьей в Ленинград спорт отошел на задний план. Четверокласснику посчастливилось жить с мамой и ее новым мужем на Набережной реки Мойки, в самом сердце Северной столицы. Вот только отчим так и не стал ему папой.
«Я называл его по имени, сыновних чувств не испытывал, хотя он многому меня научил. Так, отчим мне в итоге подарил катер, и я помогал людям вернуться домой летом, когда разводили мосты. Так заработал первые деньги», — вспоминает актер.
В Ленинграде Михаил начал посещать драмкружок и влюбился в искусство перевоплощения. Однако первые попытки поступить в институт культуры не увенчались успехом, так что в течение пары лет юноше пришлось подрабатывать в Александринском театре монтировщиком с шести утра до поздней ночи. Параллельно он занимался в актерской студии Игоря Горбачева, возглавлявшего учреждение. ВГИК, «Щепка», питерский ТЮЗ — всюду Трухина ждал отказ, пока он не попал на курс Глеба Фильштинского во ЛГИТМиКе. Одногруппниками студента были Константин Хабенский, Михаил Пореченков и Ксения Раппопорт.
Годы учебы стали самыми яркими в жизни артиста: постоянные репетиции, интересные знакомства, творческий подъем. Тогда же Михаил встретил первую избранницу, Любовь Ельцову. Она была однокурсницей режиссера Юрия Бутусова, в тандеме с которым впоследствии Трухин сделал немало спектаклей.
«Мы учились с Любой на параллельных потоках, а познакомились то ли восьмого марта, то ли в другой праздник на капустнике. Увидел ее на мраморной лестнице, позвал к нам, мол, тут весело. Влюбился сразу», — вспоминал актер в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
Поначалу картина совместной жизни пары выглядела не радужно: тяжелые 90-е, безработица, коммуналка на улице Белинского, где в ванной не было воды, а на кухне стояла старая плита на три семьи. В таких условиях на свет появился сын супругов Егор. В собственную двухкомнатную квартиру они переехали лишь спустя три года, незадолго до рождения дочки Даши.
Успех в кино и крах личной жизни
В 90-е карьера Михаила только начинала развиваться — первые спектакли, эпизодические роли в «Циниках» и «Афганском изломе». Съемки в последнем могли стоить артисту жизни: в Таджикистане разворачивались боевые действия, российским кинематографистам приходилось баррикадироваться в гостиницах, чтобы избежать реальной угрозы. Вскоре группу эвакуировали, и работа над фильмом продолжилась только через год.
Трухин вытянул счастливый билет, когда прошел кастинг в сериал «Улицы разбитых фонарей». На экране с ним появилась и супруга, и маленький сын. «В стране тогда не снималось вообще ничего, по студии «Ленфильм» бегали дикие собаки, там все украли, что можно было, в павильонах продавалась сантехника. И вдруг РТР заказал этот проект. Дебютные «золотые» сезоны стали бомбой, первый мой гонорар составлял 60 долларов за съемочный день — это были колоссальные деньги», — вспоминал Михаил.
Персонаж Трухина лейтенант Волков стал народным героем, наконец, артист обрел заслуженную славу: его узнавали на улице, просили автографы. Однако за успех пришлось дорого заплатить: занятый на съемках актер почти не видел жену и детей, его дорожная сумка не разбиралась по два месяца. «Из мелочей складывается непонимание, семья рассыпается, так как человек отсутствует физически. Рушатся контакты, связи. Кто-то справляется и находит компромиссы. Но я уже тогда понял, что шоу должно продолжаться. Семья приносится в жертву амбициям», — признавался Михаил.
«Убойная сила», «Гибель империи», репетиции «Гамлета» в Москве — брак трещал по швам, зато в карьере артиста наблюдался подъем. Его жизнь перевернулась в один миг: приглашение в столицу в труппу МХТ имени Чехова практически совпало с подачей заявления на развод. «Это было обоюдное решение, отношения исчерпались сами собой, когда людям стало неинтересно друг с другом и некомфортно. Развелись мы цивилизованно и максимально безболезненно для детей», — уверял Трухин.
Однако Любовь описывала события того времени иначе. Женщина устала терпеть отсутствие мужа дома, пыталась уговорить его остаться с детьми подольше, но условия контракта были беспощадны. Михаил все чаще задерживался на работе, оправдывая это тем, что съемки требуют полной отдачи. Но Ельцова чувствовала, что Трухин изменился, игнорировал, отмахивался от нее по возвращении домой. Супруги спали в отдельных комнатах, периодически ссорились или вовсе делали вид, что не замечают друг друга. У жены возникло сразу два подозрения: что артист мечтает переехать в Москву, но семья держит, словно якорь, и что у него появилась любовница.
«Перед премьерой «Гамлета» Миша звонил и настойчиво интересовался, приеду ли я на премьеру в Москву. Мы уже разошлись, но пропустить такое важное для него событие я не хотела. К сожалению, просто не смогла. Его заметили на выпуске уже в компании молоденькой девушки. Видимо, Миша боялся, что мы с ней столкнемся. Потом мне сказали, что она беременна. Я, как все жены, узнала обо всем последней... Прошло какое-то время, и я у наших общих друзей спросила: «Почему вы мне ничего об этом не говорили? Вы же знали!» Все отводили глаза, оправдывались: мол, думали — образуется... «А ты сама-то не замечала?» Не видела... Это был инстинкт самосохранения: на самом деле для женщины такой позор — знать, что тебе изменяют», — рассуждала Любовь.
Новой возлюбленной, а в итоге и второй женой, Трухина стала Анна Нестерцова, которая была на 14 лет младше него. Супруга подарила артисту дочь Софью, о чем одной из первых узнала Ельцова. Единственное, что тогда интересовало Любовь — когда именно Анна вошла в жизнь Трухина. «Мы вместе с детьми пошли в кафе, — делилась первая жена актера. — Я не удержалась и спросила Мишу: «Скажи, она появилась тогда, когда мы еще?..» Миша торопливо ответил: «Нет, после развода». Может, просто не хотел меня огорчать, но я ему за этот ответ благодарна».
Тяжелый период
Как же и когда Трухин познакомился с Анной? По словам актера, впервые они столкнулись на съемочной площадке «Улиц разбитых фонарей», где девушка играла в эпизоде. Тогда мужчина не обратил на артистку внимания, а позднее встретился с ней в питерском клубе. «Мы разговорились, познакомились и до сих пор говорим», — подчеркивал Михаил.
Нельзя сказать, что с того момента жизнь актера превратилась в сказку: творческий подъем со временем сменился периодом невостребованности. Телефон замолчал, предложений не было, и Трухин страдал от глубокой депрессии. «Казалось, никому не нужен, я был как «сбитый летчик». До таких степеней, чтоб пить вместо работы, не доходило, но короткий период, когда выпивал — был, — не скрывал артист. — Это связано с добровольным уходом из «Улиц разбитых фонарей». Мне надоела эта история чисто по-человечески, я стал чувствовать себя каким-то очень дорогим доктором, сидящим за столом и допрашивающим пациентов. А потом наступил кризис опять, работы не было, и я страшно испугался».
Анна поддержала Михаила в непростой период, не дала ему отчаяться и опустить руки. «Когда он пил, я нервничала, конечно, понимала, что это последствия внутренней боли. Я не могла решить проблему, а только обеспечивала уют и быт в доме. Может быть, это помогло», — предполагала Нестерцова.
К счастью, время застоя закончилось, и актера вновь стали приглашать в кино. Яркая роль досталась артисту в сериале «Измены», затем последовали популярные проекты «Ивановы-Ивановы», «Фитнес» и «Гости из прошлого». Но научился ли Трухин с годами совмещать работу и дом, чтобы не повторять ошибок, совершенных в первом браке?
«С возрастом понимаешь, что несешь колоссальную ответственность. Егор учится в ГИТИСе на режиссера, Даша — на актрису. Я им помогаю, все, что могу дать как актер, как отец, как советчик — делаю с большим удовольствием», — отмечал Михаил.
Наконец, у Михаила Трухина появилась возможность наверстать упущенное и подарить старшим наследникам внимание, которого они были лишены в детстве. Общий язык с Егором и Дашей легко нашла Анна, так что теперь Трухин может проводить время со всеми близкими людьми. «Я бы ничего не стал и не сумел бы изменить в жизни, — резюмировал актер. — Это Божий промысел, провидение, моя судьба».