Депрессия после ухода из «Улиц разбитых фонарей» и развод: кризисы Михаила Трухина

Однако Любовь описывала события того времени иначе. Женщина устала терпеть отсутствие мужа дома, пыталась уговорить его остаться с детьми подольше, но условия контракта были беспощадны. Михаил все чаще задерживался на работе, оправдывая это тем, что съемки требуют полной отдачи. Но Ельцова чувствовала, что Трухин изменился, игнорировал, отмахивался от нее по возвращении домой. Супруги спали в отдельных комнатах, периодически ссорились или вовсе делали вид, что не замечают друг друга. У жены возникло сразу два подозрения: что артист мечтает переехать в Москву, но семья держит, словно якорь, и что у него появилась любовница.

Новой возлюбленной Трухина стала Анна Нестерцова

«Перед премьерой «Гамлета» Миша звонил и настойчиво интересовался, приеду ли я на премьеру в Москву. Мы уже разошлись, но пропустить такое важное для него событие я не хотела. К сожалению, просто не смогла. Его заметили на выпуске уже в компании молоденькой девушки. Видимо, Миша боялся, что мы с ней столкнемся. Потом мне сказали, что она беременна. Я, как все жены, узнала обо всем последней... Прошло какое-то время, и я у наших общих друзей спросила: «Почему вы мне ничего об этом не говорили? Вы же знали!» Все отводили глаза, оправдывались: мол, думали — образуется... «А ты сама-то не замечала?» Не видела... Это был инстинкт самосохранения: на самом деле для женщины такой позор — знать, что тебе изменяют», — рассуждала Любовь.

Новой возлюбленной, а в итоге и второй женой, Трухина стала Анна Нестерцова, которая была на 14 лет младше него. Супруга подарила артисту дочь Софью, о чем одной из первых узнала Ельцова. Единственное, что тогда интересовало Любовь — когда именно Анна вошла в жизнь Трухина. «Мы вместе с детьми пошли в кафе, — делилась первая жена актера. — Я не удержалась и спросила Мишу: «Скажи, она появилась тогда, когда мы еще?..» Миша торопливо ответил: «Нет, после развода». Может, просто не хотел меня огорчать, но я ему за этот ответ благодарна».

Тяжелый период

Михаил Трухин с женой Анной и дочкой Соней

Как же и когда Трухин познакомился с Анной? По словам актера, впервые они столкнулись на съемочной площадке «Улиц разбитых фонарей», где девушка играла в эпизоде. Тогда мужчина не обратил на артистку внимания, а позднее встретился с ней в питерском клубе. «Мы разговорились, познакомились и до сих пор говорим», — подчеркивал Михаил.

Нельзя сказать, что с того момента жизнь актера превратилась в сказку: творческий подъем со временем сменился периодом невостребованности. Телефон замолчал, предложений не было, и Трухин страдал от глубокой депрессии. «Казалось, никому не нужен, я был как «сбитый летчик». До таких степеней, чтоб пить вместо работы, не доходило, но короткий период, когда выпивал — был, — не скрывал артист. — Это связано с добровольным уходом из «Улиц разбитых фонарей». Мне надоела эта история чисто по-человечески, я стал чувствовать себя каким-то очень дорогим доктором, сидящим за столом и допрашивающим пациентов. А потом наступил кризис опять, работы не было, и я страшно испугался».

Анна поддержала Михаила в непростой период, не дала ему отчаяться и опустить руки. «Когда он пил, я нервничала, конечно, понимала, что это последствия внутренней боли. Я не могла решить проблему, а только обеспечивала уют и быт в доме. Может быть, это помогло», — предполагала Нестерцова.

К счастью, время застоя закончилось, и актера вновь стали приглашать в кино. Яркая роль досталась артисту в сериале «Измены», затем последовали популярные проекты «Ивановы-Ивановы», «Фитнес» и «Гости из прошлого». Но научился ли Трухин с годами совмещать работу и дом, чтобы не повторять ошибок, совершенных в первом браке?

«С возрастом понимаешь, что несешь колоссальную ответственность. Егор учится в ГИТИСе на режиссера, Даша — на актрису. Я им помогаю, все, что могу дать как актер, как отец, как советчик — делаю с большим удовольствием», — отмечал Михаил.