Дочь Маргариты Тереховой опубликовала фото неизлечимо больной матери

28 октября Виктюку исполнилось бы 85 лет. Анна Терехова является заслуженной артисткой именно его театра и служит там по сей день. В посвященном Виктюку посте она процитировала его рассуждения о жизни и смерти. «Нужно помнить, что все те святые души, которые покинули Землю, никуда не исчезают. Их энергия все время над нами. Это небесная энергия. Она идет от Бога» — Роман Виктюк», – говорится в подписи к публикации.