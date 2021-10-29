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Дочь Маргариты Тереховой опубликовала фото неизлечимо больной матери

Маргарита Терехова ФОТО: Скриншот Google

Благодаря снимку поклонники актрисы смогли увидеть как она выглядит, ведь на протяжении 9 лет это было для них загадкой, пишет Topnews.

Актриса Анна Терехова на своей странице в Instagram трогательными словами вспомнила о ныне покойном режиссера театра Романе Виктюке.

28 октября Виктюку исполнилось бы 85 лет. Анна Терехова является заслуженной артисткой именно его театра и служит там по сей день. В посвященном Виктюку посте она процитировала его рассуждения о жизни и смерти. «Нужно помнить, что все те святые души, которые покинули Землю, никуда не исчезают. Их энергия все время над нами. Это небесная энергия. Она идет от Бога» — Роман Виктюк», – говорится в подписи к публикации.

Однако не только это привлекло внимания пользователей. На снимке рядом с Виктюком стоит и мать Анна Тереховой – известная актриса Маргарита Терехова. Долгое время любимая всеми звезда фильмов «Три мушкетера» и «Собака на сене» страдает Альцгеймера и с 2012 года не появляется на публике.

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