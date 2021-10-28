Александр Ревва рассказал о непристойном предложении после частного концерта

Ревва отправился в Новосибирск с концертом. Выступление звезды заказала достаточно богатая семья. По словам артиста, супруг хотел таким образом сделать подарок возлюбленной на 50-летие. Юморист признался, что женщина была очень красивой.

Во время концерта исполнитель пел свои хиты, одаривал гостей любовью и энергией. После выступления к певцу подошел помощник изменницы и озвучил непристойное предложение.

«Говорит: "Александр, ваше выступление всем очень понравилось. Елена (именинница) хочет сделать вам подарок". Мероприятие проходило в отеле, и она хотела пригласить меня в номер. Вопрос в 100 тысяч евро за VIP-услуги. Я бы, возможно, согласился, но было одно условие: чтобы смотрел супруг», – заявил 47-летний музыкант.