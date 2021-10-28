Чт, 28.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Группа ABBA уходит на пенсию: альбом Voyage станет последним в их карьере

ABBA, 1970-е ФОТО: imago stock&people

Шведская группа ABBA завершает музыкальную карьеру, передает Kp.ua.

По словам участников коллектива, их новый альбом Voyage и шоу по случаю его презентации станет последней работой группы. А само воссоединение музыкантов было разовым. Об этом пишет Daily Mail.

«Это должно было случиться. Я никогда не говорил себе, что ABBA больше никогда не повторится. Но теперь я могу вам сказать: вот оно», – рассказал 74-летний Бенни Андерсон.

Выход девятого альбома группы Voyage запланирован на ноябрь. Пластинка станет первой работой группы спустя 40 лет, их последний студийный альбом The Visitors вышел в 1981 году. Кроме альбома, коллектив готовит грандиозное шоу. Первый концерт запланирован на май 2022 года. Как известно, во время шоу на сцене будут выступать голограммы молодых музыкантов ABBA.

ABBA – одна из самых успешных групп в истории поп-музыки, общее количество официально проданных записей оценивается в 150 миллионов копий. Группа собралась в 1972 году, а через два года выиграла «Евровидение». Достигнув пика популярности, распалась в 1982 году.

НАВЕРХ
Back