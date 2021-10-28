Группа ABBA уходит на пенсию: альбом Voyage станет последним в их карьере

По словам участников коллектива, их новый альбом Voyage и шоу по случаю его презентации станет последней работой группы. А само воссоединение музыкантов было разовым. Об этом пишет Daily Mail.

«Это должно было случиться. Я никогда не говорил себе, что ABBA больше никогда не повторится. Но теперь я могу вам сказать: вот оно», – рассказал 74-летний Бенни Андерсон.

Выход девятого альбома группы Voyage запланирован на ноябрь. Пластинка станет первой работой группы спустя 40 лет, их последний студийный альбом The Visitors вышел в 1981 году. Кроме альбома, коллектив готовит грандиозное шоу. Первый концерт запланирован на май 2022 года. Как известно, во время шоу на сцене будут выступать голограммы молодых музыкантов ABBA.