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Как будто нет судов. Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков проводят время вместе

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. ФОТО: Instagram

Весной прошлого года Дмитрий Исхаков объявил о расставании с Полиной Гагариной. Спустя несколько месяцев бывшие влюбленные оформили развод. Фотограф тяжело переживает разрыв семьи, в частности, из-за общей дочери Мии. Теперь мужчина может видеть дочь только в определенные дни, пишет Starhit.ru.

Дмитрий Исхаков не раз отмечал, как тоскует по общению с четырехлетней дочерью. Фотограф даже обратился в суд, чтобы установить четкий порядок их встреч. Казалось, что между бывшими супругами развернулась война. Однако, очевидно, им удалось прийти к мирному соглашению.

Сегодня мужчина поделился трогательным снимком, на котором позирует вместе с Полиной Гагариной и Мией. Лицо девочки родители пока скрывают, поэтому отец скрыл его смайлом. Зато экс-возлюбленные смотрели в камеру с радостными улыбками.

«Родительский день. На днях сходили на утренник. Обожаю утренники. Миюша играла серого волка в сказке про трех козлят, — делился фотограф. — Миюша была неподражаема. Волк в ее исполнении был бесподобен, а краски, которые она использовала в создании образа и характера своего героя, раскрыли ее с новой неожиданной стороны».

ФОТО: Instagram

К слову, пара до сих пор не раскрывает причин расставания. 34-летняя певица редко посвящает в подробности личной жизни общественность. Некоторые стали предполагать, что дело в разнице их финансовых состояний. Ведь Полина в разы больше зарабатывает фотографа. После развода она даже сняла его с должности директора своей компании.

Сейчас артистка наслаждается новыми отношениями. Личность избранника блондинка держит в тайне, хотя говорят, что это саундпродюсер Владимир Чиняев. Информация неподтвержденная, но Исхаков признается: нынешнему бойфренду певицы он не доверяет

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