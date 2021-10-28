Как будто нет судов. Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков проводят время вместе

Дмитрий Исхаков не раз отмечал, как тоскует по общению с четырехлетней дочерью. Фотограф даже обратился в суд, чтобы установить четкий порядок их встреч. Казалось, что между бывшими супругами развернулась война. Однако, очевидно, им удалось прийти к мирному соглашению.

Сегодня мужчина поделился трогательным снимком, на котором позирует вместе с Полиной Гагариной и Мией. Лицо девочки родители пока скрывают, поэтому отец скрыл его смайлом. Зато экс-возлюбленные смотрели в камеру с радостными улыбками.

«Родительский день. На днях сходили на утренник. Обожаю утренники. Миюша играла серого волка в сказке про трех козлят, — делился фотограф. — Миюша была неподражаема. Волк в ее исполнении был бесподобен, а краски, которые она использовала в создании образа и характера своего героя, раскрыли ее с новой неожиданной стороны».

ФОТО: Instagram

К слову, пара до сих пор не раскрывает причин расставания. 34-летняя певица редко посвящает в подробности личной жизни общественность. Некоторые стали предполагать, что дело в разнице их финансовых состояний. Ведь Полина в разы больше зарабатывает фотографа. После развода она даже сняла его с должности директора своей компании.