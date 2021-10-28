В семье самого титулованного футболиста мира родится двойня

«Рады сообщить, что мы ждем двойню. Наши сердца полны любви. Мы не можем дождаться встречи с вами», — написал Роналду в Instagram, показав снимок УЗИ.

Возлюбленная легенды мирового футбола на 12-й неделе беременности, а для португальца эти дети станут пятым и шестым. У 36-летнего Роналду уже есть с Джорджиной общая дочь Алана Мартина, а ранее у нее родились трое детей от суррогатных матерей: Криштиану-младший, Ева и Матео.

«Рады сообщить, что мы ждем двойню. Наши сердца полны любви. Мы не можем дождаться встречи с вами», — написал Роналду, показав снимок УЗИ.

Интересно, что против Родригеса выступает мать нападающего Дорореш Авейру. Осенью она даже посоветовала сыну никогда не жениться на модели, потому что ее интересуют только деньги спортсмена. Кроме того, Роналду отдалился от семьи, когда переехал в Англию.