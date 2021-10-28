В семье самого титулованного футболиста мира родится двойня
Недавно перебравшийся в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вновь станет отцом – невеста игрока, модель Джорджина Родригес, ждет двойню, пишет Starhit.ru.
Недавно перебравшийся в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вновь станет отцом – невеста игрока, модель Джорджина Родригес, ждет двойню, пишет Starhit.ru.
«Рады сообщить, что мы ждем двойню. Наши сердца полны любви. Мы не можем дождаться встречи с вами», — написал Роналду в Instagram, показав снимок УЗИ.
Возлюбленная легенды мирового футбола на 12-й неделе беременности, а для португальца эти дети станут пятым и шестым. У 36-летнего Роналду уже есть с Джорджиной общая дочь Алана Мартина, а ранее у нее родились трое детей от суррогатных матерей: Криштиану-младший, Ева и Матео.
«Рады сообщить, что мы ждем двойню. Наши сердца полны любви. Мы не можем дождаться встречи с вами», — написал Роналду, показав снимок УЗИ.
Интересно, что против Родригеса выступает мать нападающего Дорореш Авейру. Осенью она даже посоветовала сыну никогда не жениться на модели, потому что ее интересуют только деньги спортсмена. Кроме того, Роналду отдалился от семьи, когда переехал в Англию.
Отметим, что помолвка Криштиану и Джорджины состоялась в 2018 году, а в ноябре якобы прошла их тайная свадьба, хотя позже друзья и родные футболиста опровергли эту информацию.