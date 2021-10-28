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Королева сделала неожиданный подарок сбежавшей из страны Маркл: трогательный жест

ФОТО: JIM CLARKE/AFP

Об отношениях королевы и супруги ее внука слагают легенды. При этом оказалось, что многие не знают о неожиданном подарке, который Елизавета приподнесла Меган Маркл, сообщает Dni.ru.

Известно, что с самого начала семью крайне смутил род деятельности избранницы принца Гарри, а также ее происхождение. При этом в какой-то момент родственники Гарри сменили гнев на милость. В честь свадьбы Елизавета приняла решение позволить ей заниматься актерской деятельностью. Ранее Меган запретили все связанное с карьерой.

Тогда бывшей актрисе дали возможность "покровительствовать" Королевскому национальному театру. Такое решение стало благородным жестом в адрес будущей герцогини. Королева попыталась показать, что, несмотря ни на что, она уважает ее интересы.

Известно, что сама Елизавета является большим ценителем культуры и искусства. Меган Маркл оказалась наделена новыми полномочиями еще в 2019 году. Это был первый и крайне значимый подарок королевы. Некоторые полагают, что этот поступок звучал даже громче любых самых искренних извинений. Возможно, королева попыталась дать артистке возможность раскрыться, но времени в их распоряжении было слишком мало.

Писательница Рэйчел Боуи убеждена, что шаг королевы навстречу Маркл был крайне милым и благородным. "Трогательный жест", – сказала она. К несчастью, даже он не спас королевскую семью от тех последствий, которые мы наблюдаем сегодня.

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