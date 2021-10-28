Королева сделала неожиданный подарок сбежавшей из страны Маркл: трогательный жест

Известно, что с самого начала семью крайне смутил род деятельности избранницы принца Гарри, а также ее происхождение. При этом в какой-то момент родственники Гарри сменили гнев на милость. В честь свадьбы Елизавета приняла решение позволить ей заниматься актерской деятельностью. Ранее Меган запретили все связанное с карьерой.

Тогда бывшей актрисе дали возможность "покровительствовать" Королевскому национальному театру. Такое решение стало благородным жестом в адрес будущей герцогини. Королева попыталась показать, что, несмотря ни на что, она уважает ее интересы.

Известно, что сама Елизавета является большим ценителем культуры и искусства. Меган Маркл оказалась наделена новыми полномочиями еще в 2019 году. Это был первый и крайне значимый подарок королевы. Некоторые полагают, что этот поступок звучал даже громче любых самых искренних извинений. Возможно, королева попыталась дать артистке возможность раскрыться, но времени в их распоряжении было слишком мало.