Вы ещё можете успеть! До 31 октября проходит фестиваль японской культуры JAFF

Основная программа составлена из анимационных лент, снятых в последние два года. В числе прочих будут показаны «Её заветное желание» («Жозе, тигр и рыба») режиссера Котаро Тамуро, «На твоей волне» Маасаки Юаса, «Люблю, не люблю» Тошимаса Кироянаги.

Также будут представлены две полнометражные картины «Violet Evergarden», снятые по сверхпопулярному аниме-сериалу.

Фестиваль совпадает с Хэллоуином, и неудивительно, что в программу включены фильмы, главными герои которых тесно связаны с магией. Хедлайнером блока является новая лента студии Ghibli «Ая и ведьма» (ее покажут 31 октября в Котле культуры), поставленная сыном Хаяо Миядзаки Горо.

2021 год стал юбилейным для двух ведущих аниматоров с мировым именем - свои 80-летия справляют японец Хаяо Миядзаки и россиянин Юрий Норштейн. У гостей фестиваля появится уникальная возможность заглянуть в святая святых - мастерские этих двух мэтров.

В программе также подборка лучших фильмов Норштейна во главе с легендарным «Ежиком в тумане». Также будет представлена снятая в 1957 году на студии «Союзмультфильм» «Снежная королева», увидев которую молодой Хаяо Миядзки принял твердое решение посвятить свою жизнь полнометражной анимации.

Для публики постарше подготовлена программа «Япония. Взгляд со стороны», составленная из фильмов ведущих режиссеров, снятых о Японии. В программе: «Солнце» Александра Сокурова, «Как влюбленный» иранского режиссера Аббаса Киаростами и «Хиросима, любовь моя» Алена Рене.

На фестивале JAFF состоится премьера документального фильма «Шелковые струны» режиссера Татьяны Мюльбайер, рассказывающего о японской девушке Машу Комазаки, исполняющей узбекскую музыку. Съемки фильма удалось осуществить до пандемии в Японии и Узбекистане.