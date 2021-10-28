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Как смена адреса может изменить судьбу человека

Дверь в квартиру должна быть пронумерована. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Астролог Ольга Паньковская рассказала, как номер квартиры влияет на судьбу человека — даже, казалось бы, такие мелкие детали выстраивают целостную картину взаимодействия человека и Вселенной, пишет 5-tv.ru.

«Все энергии в мире влияют на нас, в большей или меньшей степени. Вообще Квартира, это место где мы черпаем энергию, отдыхаем, совершаем поступки и делаем выборы. Поэтому влияние огромно и если смотреть глубже, то и форма объекта также важна!» — объяснила Паньковская в своем Instagram-аккаунте.

Метод подсчета

Все просто — необходимо сложить цифры номера дома и номера квартиры. К примеру, если номер дома — 15, а номер квартиры — 67, то получится 1+5+6+7 = 19. Следовательно, именно в пункте 19, приведенном далее, будет описано влияние вашего места жительства на вас. Кстати, если число получилось больше 22 — от результата необходимо отнять 22, и смотреть описание получившегося числа.

1 — Творец-создатель

Эта энергия помогает проявить себя — но придется принять ответственность за свою жизнь.

2 — Открытие интуиции

Поможет вам тоньше чувствовать и приходить на помощь.

3 — Женское начало

Энергия заботы и уюта — дети и семья выйдут на первый план. Но и финансовую сторону вопроса такая энергия подстегнет — домашний очаг надо хранить на что-то.

4 — Мужское начало

Противоположная энергия — дисциплина и активность будут превалировать во всем. Неплохо будет получаться деятельность руководителя или политика.

5 — Учитель

Такая энергия будет заставлять развиваться — поможет найти нужный совет в нужное время. Но наказание «за невыученные уроки» тоже присутствует — не рекомендуется пренебрегать «уроками».

6 — Любовь

Поток нежной и чувственной энергии — невозможно удержаться от общения и тяги заводить новые знакомства.

7 — Скорость

Если через вашу квартиру проходит такая энергия — любой простой противопоказан. Постоянная деятельность не будет утомлять — пользуйтесь этим.

8 — Баланс

Энергия баланса не поможет привести вашу жизнь в порядок — но одарит вдвойне, если у вас все гармонично. Но опасайтесь дисгармонии — последствия могут оказаться печальными.

9 — Мудрость

Эта энергия располагает к уединению и спокойствию. Главное — не уходить себя в поисках смысла!

10 — Удача

Фортуна чаще смотрит на дверь квартиры, в которой вы живете — и щедро одаривает. Но не спугните ветреную фею — она не любит нарушения законов Вселенной!

11 — Сила

Такая энергия наполнит вас уверенностью в себе и осознанием собственных сил — их гораздо больше, чем вы думаете!

12 — Неопределенность

Первая «негативная» энергия в списке — такая энергия дает свободу творить свою судьбу, но не позволит создавать «на результат».

13 — Трансформация

Не энергия хаоса, но близко. Если вам не нравятся частые смены планов и выход из зоны комфорта — такое жилье не для вас.

14 — Умеренность

Спокойная энергия, которая подарит умеренность, творческий подход и доброту.

15 — Зависимость

Обоюдоострая энергия — слабого человека такая энергия сможет загнать в зависимости, а сильному подарит качества манипулятора.

16 — Разрушение

Без разрушения не бывает созидания — резкая, непредсказуемая энергия дарит потенциал деятельности, но взамен приносит перемены настроения и травмоопасность.

17 — Слава

Духовность и творчество присущи этой энергии — она принесет вдохновение тем, кто стремится к известности.

18 — Медиум

Эта энергия поможет раскрыть экстрасенсорные способности и научит ощущать мир «шестым чувством». Однако бойтесь смотреть в бездну слишком долго — она может посмотреть в ответ.

19 — Свет и солнце

Такая энергия заставляет человека светиться ярче — и светить другим. И пусть она сделает вас немного тщеславнее — но в публичной деятельности у вас не будет равных.

20 — Семья

В вашей семье не будет ссор — взаимное уважение и чуткость будут царить. Но не рекомендуется жить в таком месте одному!

21 — Свобода

Личный ангел-хранитель будет присматривать за вами — сильная и размеренная энергия не позволить случиться плохому.

22 — Собственный мир

Эта энергия позволит вам перекроить свою вселенную под себя — все станет удобным и правильным. Но придется поработать!

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