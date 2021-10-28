«Это как прилив адреналина»: в США женщина «ела» своего покойного супруга и похудела почти на 20 кг

По словам американки, прах покойного «похож на смесь испорченных яиц, песка и наждачной бумаги».

Женщина по имени Кейси прожила чуть больше года со своим супругом Шоном, который в 2001 году умер в результате приступа астмы. Вдове было трудно пережить эту трагедию, а потому она везде имела при себе урну с прахом покойного.

«Я беру супруга с собой повсюду: в продуктовый магазин, за покупками, в кино, когда иду куда-то поесть», – поделилась женщина.

Кейси очень любила своего супруга Шона, который не пережил астматического приступа в 2001 году. ФОТО: скриншот с youtube.com

По словам Кейси, однажды она случайно испачкала руки прахом покойного, но не смогла стряхнуть его на землю. Именно поэтому она просто слизала пепел со своего тела. С тех пор американка ежедневно «ест» своего супруга. Она утверждает, что это помогло ей похудеть на 19 кг.

"Прах похож на смесь испорченных яиц, песка и наждачной бумаги, но я полюбила этот вкус. Когда я открываю урну, я чувствую счастье. Это как прилив адреналина", – рассказала она.