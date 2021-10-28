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«Это как прилив адреналина»: в США женщина «ела» своего покойного супруга и похудела почти на 20 кг

Американка Кейси, которая ест прах своего покойного мужа. ФОТО: Youtube´i video ekraanitõmmis.

Жительница США приняла участие в шоу «Мои странные пристрастия» (My Strange Addiction) и рассказала, что ест прах своего покойного супруга. За 10-летний период этот «гениальный» метод позволил ей похудеть на 19 кг. Об этом сообщает «Дивогляд» со ссылкой на The Sun.

По словам американки, прах покойного «похож на смесь испорченных яиц, песка и наждачной бумаги».

Женщина по имени Кейси прожила чуть больше года со своим супругом Шоном, который в 2001 году умер в результате приступа астмы. Вдове было трудно пережить эту трагедию, а потому она везде имела при себе урну с прахом покойного.

«Я беру супруга с собой повсюду: в продуктовый магазин, за покупками, в кино, когда иду куда-то поесть», – поделилась женщина.

Кейси очень любила своего супруга Шона, который не пережил астматического приступа в 2001 году. ФОТО: скриншот с youtube.com

По словам Кейси, однажды она случайно испачкала руки прахом покойного, но не смогла стряхнуть его на землю. Именно поэтому она просто слизала пепел со своего тела. С тех пор американка ежедневно «ест» своего супруга. Она утверждает, что это помогло ей похудеть на 19 кг.

"Прах похож на смесь испорченных яиц, песка и наждачной бумаги, но я полюбила этот вкус. Когда я открываю урну, я чувствую счастье. Это как прилив адреналина", – рассказала она.

Также Кейси поделилась, что вскоре после того, как она "поест" супруга, эйфория прекращается и ее заменяет чувство вины. Кроме того, у нее есть страх, что впоследствии она съест все содержимое урны и любимый окончательно ее "покинет".

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