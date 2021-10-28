Как найти фильм, не зная названия

Если вы помните, о чём фильм

1. Используйте поисковики или специальные сервисы

ФОТО: Скрин

Чем фильм известнее, тем больше шансов, что в Google, «Яндексе» или любом другом поисковике найдётся нужное. Например, по запросу «убийство в мотеле ванная» Google безошибочно находит фильм «Психо», а «кореянка убивает толпу головорезов» — «Злодейку». Главное — пробовать разные ключевые слова, описывая запомнившиеся сцены из фильма.

На «КиноПоиске» и IMDb есть специальные страницы для расширенного поиска фильмов по ключевым словам. Таким образом можно поискать подходящие фильмы, даже если вы помните о них совсем немного.

What Is My Movie — чрезвычайно крутой англоязычный сервис, использующий искусственный интеллект и машинное обучение. Введите в строку короткое описание фильма или хотя бы одной сцены из него, и What Is My Movie угадает фильм. Сервис неплохо ищет даже малоизвестные фильмы.

2. Спросите на форумах или в соцсетях

ФОТО: Скрин

И всё же искусственный интеллект не может сравниться с человеческой памятью. Если спасовал поисковик, поспрашивайте у живых людей. Составьте описание сюжета или хотя бы запомнившегося момента из фильма, запостите на форуме, посвящённом кино, или в тематической группе в социальных сетях, и вам помогут. Правда, ждать ответа, возможно, придётся долго.

Самый большое скопление киноманов обитает на форуме «КиноПоиска». Загляните в раздел «Поиск фильмов», напишите пост и ждите ответа.

Ещё вариант — поспрашивать завсегдатаев популярного сайта «Пикабу». Для этого создайте пост с тегом «ищу фильм».

Во «ВКонтакте» очень много групп, посвящённых поиску кино. Например, таких.

Поклонники зарубежного кино найдут фильм по его содержанию на специализированном сайте I Remember This Movie. Правда, для этого придётся писать по-английски.

3. Проверьте киноштамп

ФОТО: Скрин

Фильмы переполнены штампами, как бы сценаристы ни пытались сделать их оригинальными. Штампы всегда бросаются в глаза, и иногда именно они остаются в нашей памяти после просмотра фильмов. Вы не помните название, но точно помните, что герой выживает и жестоко мстит обидчикам? Или вам запомнился харизматичный злодей со своим кодексом правил?

Если хотите найти кино, но помните только один клишированный ход сюжета в нём, откройте сайт Posmotre.li или его зарубежного прародителя TV Tropes. Эти ресурсы специализируются на сборе распространённых сюжетных ходов. Найдите нужный штамп, и на страничке с его описанием увидите список фильмов, где он применялся.

Если вы помните, где и когда смотрели фильм

1. Проверьте программу передач

Найти показанный по ТВ фильм очень просто, если вы запомнили время и канал. Откройте программу телепередач и гляньте, что именно тогда крутили. Найти её можно на сайте канала или в «Яндекс.Телепрограмме».

2. Загляните в историю поиска