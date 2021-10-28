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Как найти фильм, не зная названия

Девушка смотрит кино. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Один из этих способов должен сработать, даже если подробности о киноленте выветрились у вас из головы, пишет lifehacker.ru.

Если вы помните, о чём фильм

1. Используйте поисковики или специальные сервисы

ФОТО: Скрин

Чем фильм известнее, тем больше шансов, что в Google, «Яндексе» или любом другом поисковике найдётся нужное. Например, по запросу «убийство в мотеле ванная» Google безошибочно находит фильм «Психо», а «кореянка убивает толпу головорезов» — «Злодейку». Главное — пробовать разные ключевые слова, описывая запомнившиеся сцены из фильма.

На «КиноПоиске» и IMDb есть специальные страницы для расширенного поиска фильмов по ключевым словам. Таким образом можно поискать подходящие фильмы, даже если вы помните о них совсем немного.

What Is My Movie — чрезвычайно крутой англоязычный сервис, использующий искусственный интеллект и машинное обучение. Введите в строку короткое описание фильма или хотя бы одной сцены из него, и What Is My Movie угадает фильм. Сервис неплохо ищет даже малоизвестные фильмы.

2. Спросите на форумах или в соцсетях

ФОТО: Скрин

И всё же искусственный интеллект не может сравниться с человеческой памятью. Если спасовал поисковик, поспрашивайте у живых людей. Составьте описание сюжета или хотя бы запомнившегося момента из фильма, запостите на форуме, посвящённом кино, или в тематической группе в социальных сетях, и вам помогут. Правда, ждать ответа, возможно, придётся долго.

Самый большое скопление киноманов обитает на форуме «КиноПоиска». Загляните в раздел «Поиск фильмов», напишите пост и ждите ответа.

Ещё вариант — поспрашивать завсегдатаев популярного сайта «Пикабу». Для этого создайте пост с тегом «ищу фильм».

Во «ВКонтакте» очень много групп, посвящённых поиску кино. Например, таких.

Поклонники зарубежного кино найдут фильм по его содержанию на специализированном сайте I Remember This Movie. Правда, для этого придётся писать по-английски.

3. Проверьте киноштамп

ФОТО: Скрин

Фильмы переполнены штампами, как бы сценаристы ни пытались сделать их оригинальными. Штампы всегда бросаются в глаза, и иногда именно они остаются в нашей памяти после просмотра фильмов. Вы не помните название, но точно помните, что герой выживает и жестоко мстит обидчикам? Или вам запомнился харизматичный злодей со своим кодексом правил?

Если хотите найти кино, но помните только один клишированный ход сюжета в нём, откройте сайт Posmotre.li или его зарубежного прародителя TV Tropes. Эти ресурсы специализируются на сборе распространённых сюжетных ходов. Найдите нужный штамп, и на страничке с его описанием увидите список фильмов, где он применялся.

Если вы помните, где и когда смотрели фильм

1. Проверьте программу передач

Найти показанный по ТВ фильм очень просто, если вы запомнили время и канал. Откройте программу телепередач и гляньте, что именно тогда крутили. Найти её можно на сайте канала или в «Яндекс.Телепрограмме».

2. Загляните в историю поиска

Если вы смотрели фильм онлайн на случайном сайте в интернете или на каком-нибудь стриминговом сервисе, информация об этом могла сохраниться в нескольких местах.

История браузера. Помните примерно, в каком году или даже месяце смотрели нужное кино? Откройте журнал просмотров в браузере и отмотайте к этому времени. Возможно, вы увидите искомую страницу.

История веб-поиска. Google и некоторые другие поисковые сервисы запоминают, что и когда вы искали. Посмотреть историю можно по этим ссылкам: Google, Bing и Yahoo. Найдите предполагаемую дату просмотра фильма в сети, и увидите, на каких страницах вы его когда-то искали.

История стриминговых сервисов. Вы подписчик какого-нибудь популярного сервиса, предоставляющего доступ к фильмам и сериалам? Откройте свою статистику и историю просмотров. Там вы увидите все фильмы, которые когда-либо смотрели на этом сервисе — в их списке можно поискать забытую ленту.

3. Если вы помните диалог из фильма

ФОТО: Скрин

У вас в голове звучит крутая фразочка, которую выдал какой-то киногерой, но не можете вспомнить, откуда она? Загуглите её. Известные фильмы в интернете буквально раздирают на цитаты, и шансы найти нужную ленту по одной фразе есть всегда.

Вбейте цитату в поисковик и просмотрите результаты поиска. Самые большие базы киношных фраз находятся на «Викицитатнике» и Сitaty.info.

4. Если вы помните актёров или режиссёра фильма

Если вам запомнился хотя бы один сыгравший в фильме актёр или вы знаете имя режиссёра, найти фильм становится совсем несложно. Откройте страничку кинодеятеля в «Википедии», на «КиноПоиске», Film.ru, Vokrug.tv, IMDb или Rotten Tomatoes, и пройдитесь по списку его фильмов.

5. Если у вас есть кадр из фильма

Если вы случайно увидели в интернете кадр из фильма или мем с ним и хотите узнать, что это за кино, можно поискать картинку с помощью Google, «Яндекса» или TinEye. Просто загрузите изображение, и если фильм хоть сколько-нибудь известный, он найдётся.

Вам встретился в интернете какой-нибудь видеоролик с нарезкой кадров, и вы хотите узнать, из какого они фильма? Попробуйте вырезать из видео кадр и запустить по нему поиск, как описано в предыдущем пункте.

Чтобы быстро получить кадр из видео, просто поставьте ролик на паузу и сделайте скриншот (вот инструкции для Windows и macOS).

Если же качества скриншота недостаточно и поиск ничего не даёт, откройте видеоролик в каком-нибудь проигрывателе (видео из интернета нужно ещё предварительно скачать), например, VLC. Затем в меню нажмите «Видео» → «Сделать снимок». Или кликните по экрану правой кнопкой мыши.

Полученный снимок загрузите в поисковик.

Если не получается найти фильм по одному кадру, попробуйте залить несколько по очереди.

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