Как найти фильм, не зная названия

What Is My Movie — чрезвычайно крутой англоязычный сервис, использующий искусственный интеллект и машинное обучение. Введите в строку короткое описание фильма или хотя бы одной сцены из него, и What Is My Movie угадает фильм. Сервис неплохо ищет даже малоизвестные фильмы.