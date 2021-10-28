Шокирующее предложение в Tinder: эстонку пытались завербовать моделью на порносайт

Эстонская девушка рассказала, как она знакомилась в Tinder и столкнулась со страницей seepoleokei в Инстаграме. По ее словам, новый знакомый сделал очень «хорошее предложение».

«Вы знаете, что такое публичный агент?» - осторожно спросил он девушку и назвал сайт, который является одним из брендов крупного порноагентства, похожего на более известное подразделение Fake Taxi. «Мы работаем как модельное агентство, оно довольно большое, мы ищем красивых девушек и предлагаем им фотосессии. Вы так красивы, что я хочу предложить вам небольшую фотосессию», - более подробно описал мужчина предлагаемую работу и обещал 200 евро за каждую фотосессию.

Девушка спросила, не является ли ее маленький рост препятствием для модельного бизнеса, ведь модели - очень высокие, и почему крупное агентство ищет моделей в Tinder? Также эстонке не удалось узнать фамилию этого незнакомца - он назвал лишь имя.