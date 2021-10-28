В Испании вернут штрафы всем гражданам, наказанным за нарушение условий весеннего локдауна-2020

Этот шаг стал результатом решения высшего суда Испании, который объявил неконституционным первое в стране чрезвычайное положение, отправившее всех, кроме работников критических предприятий, на домашнюю изоляцию и парализовавшее большую часть экономики страны с 14 марта до 21 июня.

В министерстве территориальных дел Испании сообщили, что тогда выписали примерно 1,1 млн евро штрафов, однако не все граждане оплатили их. Правительство создало рабочие группы, которые будут рассматривать заявления на возврат средств. Граждане должны обращаться в представительство правительства в своем регионе с просьбой возместить деньги.