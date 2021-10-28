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В Испании вернут штрафы всем гражданам, наказанным за нарушение условий весеннего локдауна-2020

Мадрид в апреле 2020 года ФОТО: Shutterstock

Правительство Испании вернет деньги всем гражданам, которые оплатили штрафы за нарушение карантина в первый локдаун, который длился с марта по июнь 2020 года. Об этом сообщает newdaynews.ru со ссылкой на агентство AP.

Этот шаг стал результатом решения высшего суда Испании, который объявил неконституционным первое в стране чрезвычайное положение, отправившее всех, кроме работников критических предприятий, на домашнюю изоляцию и парализовавшее большую часть экономики страны с 14 марта до 21 июня.

В министерстве территориальных дел Испании сообщили, что тогда выписали примерно 1,1 млн евро штрафов, однако не все граждане оплатили их. Правительство создало рабочие группы, которые будут рассматривать заявления на возврат средств. Граждане должны обращаться в представительство правительства в своем регионе с просьбой возместить деньги.

Отметим, что в Испании с начала пандемии зафиксировали уже почти 5 млн случаев заражения коронавируса, умерло 87 000 человек.

https://newdaynews.ru/europe/740033.html

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