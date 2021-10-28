Как не сказать лишнего: 10 приемов промолчать

6. Следуем народной мудрости

«Прикусить язык», «в рот воды набрала». Принято считать, что эти выражения говорят о молчании в переносном смысле. Почему бы не попробовать воплотить их прямое значение? Конечно, всякий раз хвататься за стакан с водой немного странно. Но вот незаметно прикусить самой себе язык можно. Наш мозг устроен так, что он моментально переключается на физическую боль, забывая обо всех остальных раздражителях. Бизнесмены на переговорах порой используют обычную канцелярскую резинку. Ее надевают на запястье и прячут под манжетами. В моменты, когда необходимо взять паузу и еще раз обдумать важный момент, человек незаметно натягивает резинку, которая неприятно впивается в кожу. Таким образом, внимание переключается на физические ощущения и решение впопыхах не принимается.

7. Тренируем выдержку

Зная за собой грешок несдержанности, работайте над его устранением постоянно. Если вам наступили на ногу в автобусе, обругали в очереди, нахамили в магазине, промолчите. Даже если соблазн поставить наглеца на место слишком велик, а небольшая вспышка агрессии не навредит вашей репутации, ни в коем случае не давайте выхода гневу. Сдержавшись сейчас, вы сможете сдержаться и тогда, когда это будет необходимо. Вы научитесь контролировать свои эмоции и свой язык, чтобы тот не смог перекинуться во вражеский стан.

8. Заговариваем самих себя

В психологии есть такое понятие, как аффирмация – фраза, которая содержит в себе некую формулу и помогает закрепить необходимое в нашем подсознании. Помните, как героиня Ирины Муравьевой повторяла перед зеркалом про самую обаятельную и привлекательную? Так вот этот прием работает и для болтунов. Выберите свою «мантру» и повторяйте ее время от времени или в моменты, когда так и хочется высказать все, что накопилось. Например, пусть это будет: «Я умею вовремя останавливаться, я могу промолчать в нужный момент» или «Я могу контролировать свои слова». Со временем это утверждение сработает, и вы действительно научитесь себя контролировать.

9. Анализируем это

Как правило, поведение наше довольно предсказуемо. Срываемся мы в очень похожих жизненных ситуациях. Проанализируйте неприятные моменты, которые вам уж приходилось пережить и постарайтесь понять, что же именно выводит вас из равновесия. Возможно, это пренебрежительный тон свекрови и все, что его напоминает, либо какая-то обида, которая тянется за вами из детства. Обязательно должно найтись что-то общее и похожее во всех случаях. Ну а когда вы уже знаете «врага» в лицо, справляться с ним гораздо проще.

10. Используем фильтры

Заведите себе за правило «просеивать» все, что вы собираетесь сказать. Придумайте как минимум три критерия, которым должно соответствовать любое ваше сообщение. Например, слова не должны навредить другому человеку, во-вторых, вы должны быть полностью уверены в их правдивости и, в-третьих, они действительно необходимы и не окажутся бессмысленным трепом. И только после того, как мысль пройдет подобную тройную проверку, превращайте ее в речь, иначе она может быть не только бессмысленной, но и вредной.