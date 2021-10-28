Как не сказать лишнего: 10 приемов промолчать
Как часто мы произносим то, о чем лучше было промолчать. Либо поддаемся порыву и говорим совсем не то, что на самом деле хотели бы сказать, пишет domashniy.ru.
Как часто мы произносим то, о чем лучше было промолчать. Либо поддаемся порыву и говорим совсем не то, что на самом деле хотели бы сказать, пишет domashniy.ru.
Простой житейский способ выдохнуть и сосчитать до 10 помогает остановить первоначальное желание, но в дальнейшем невысказанное может лечь тяжким грузом и сильно подпортить бодрый настрой. Мы сосчитали до 10 и нашли 10 способов, которые помогут не просто промолчать, а научиться быть сдержаннее без ущерба для себя и окружающих.
1. Развиваем прагматизм
Выплеснуть агрессию или, как говорят, сорвать зло, безусловно, полезно, иначе бы мы даже не испытывали желания отреагировать на то, что не нравится. Это нормально, ведь все – живые люди, но та ли это выгода, к которой мы стремимся в конечном итоге? Вряд ли. В моральной драке мы травмируем и себя, и тех, с кем ссоримся, а сломать проще и быстрее, чем восстановить. Когда в фокусе внимания – главная, а не сиюминутная польза, сболтнуть что-то неподобающее не придет в голову. Ведь вежливость и тактичность быстро восстанавливаются, когда нам вдруг становится понятно, что любимый человек может разочароваться, руководство – оштрафовать, а друзья – лишить общения и взаимопомощи.
2. Откладываем разговор
Этот способ очень похож на предыдущий, но откладывать надо на гораздо больший срок. Особенно, когда разговор серьезный и решение, которое вам надо будет принять, повлияет на всю вашу дальнейшую жизнь. Предложение новой работы, необходимость принять чью-то сторону в конфликте, серьезный разговор с мужем. Не поддавайтесь первому порыву и не спешите ставить все точки над «i». Дайте голове остыть и взвесить все за и против, и только потом принимайте и озвучивайте решение.
3. «Раздеваем» собеседника
Мысленно мы можем придать услышанному совершенно другое значение – менее ценное для нас. В этом смысле «раздеть» – значит снять с агрессора оболочку важности, свести с пьедестала и «одеть» его попроще. Подобный метод хорошо работает, когда вас так и тянет ответить начальнику-самодуру на его глупость, но вы знаете, что это будет стоить вам рабочего места. Представьте, как смешно он будет выглядеть на пляже в голубеньких плавках с брюшком наперевес. Разве можно такого человека воспринимать всерьез и спорить с ним? Пусть сотрясает воздух в одиночку, а вы наслаждайтесь игрой собственного воображения.
4. Дышим глубже
Сделайте несколько глубоких вдохов, когда понимаете, что собеседник уже довел вас до точки кипения, и вы готовы сорваться. Дышите, прежде чем начать ругать ребенка за неубранную комнату или прежде чем рассказать подруге новую сплетню. Глубокое дыхание успокаивает и насыщает мозг кислородом, изменяя физическое состояние организма. А это поможет немного успокоиться и еще раз все обдумать.
5. Меняемся местами с визави
Этот метод поможет в общении с детьми, когда так и хочется схватить проказника за шиворот и устроить взбучку за его выходки. Представьте, что это вы, а не он только что разбили горшок с цветком и запустили камнем в соседское окно. Вспомните, как замирало сердце, когда родительский гнев вот-вот должен был обрушиться на вашу голову. Возможно, после нескольких минут воспоминаний вам захочется найти другой способ воспитания нежели крики и ругань.
6. Следуем народной мудрости
«Прикусить язык», «в рот воды набрала». Принято считать, что эти выражения говорят о молчании в переносном смысле. Почему бы не попробовать воплотить их прямое значение? Конечно, всякий раз хвататься за стакан с водой немного странно. Но вот незаметно прикусить самой себе язык можно. Наш мозг устроен так, что он моментально переключается на физическую боль, забывая обо всех остальных раздражителях. Бизнесмены на переговорах порой используют обычную канцелярскую резинку. Ее надевают на запястье и прячут под манжетами. В моменты, когда необходимо взять паузу и еще раз обдумать важный момент, человек незаметно натягивает резинку, которая неприятно впивается в кожу. Таким образом, внимание переключается на физические ощущения и решение впопыхах не принимается.
7. Тренируем выдержку
Зная за собой грешок несдержанности, работайте над его устранением постоянно. Если вам наступили на ногу в автобусе, обругали в очереди, нахамили в магазине, промолчите. Даже если соблазн поставить наглеца на место слишком велик, а небольшая вспышка агрессии не навредит вашей репутации, ни в коем случае не давайте выхода гневу. Сдержавшись сейчас, вы сможете сдержаться и тогда, когда это будет необходимо. Вы научитесь контролировать свои эмоции и свой язык, чтобы тот не смог перекинуться во вражеский стан.
8. Заговариваем самих себя
В психологии есть такое понятие, как аффирмация – фраза, которая содержит в себе некую формулу и помогает закрепить необходимое в нашем подсознании. Помните, как героиня Ирины Муравьевой повторяла перед зеркалом про самую обаятельную и привлекательную? Так вот этот прием работает и для болтунов. Выберите свою «мантру» и повторяйте ее время от времени или в моменты, когда так и хочется высказать все, что накопилось. Например, пусть это будет: «Я умею вовремя останавливаться, я могу промолчать в нужный момент» или «Я могу контролировать свои слова». Со временем это утверждение сработает, и вы действительно научитесь себя контролировать.
9. Анализируем это
Как правило, поведение наше довольно предсказуемо. Срываемся мы в очень похожих жизненных ситуациях. Проанализируйте неприятные моменты, которые вам уж приходилось пережить и постарайтесь понять, что же именно выводит вас из равновесия. Возможно, это пренебрежительный тон свекрови и все, что его напоминает, либо какая-то обида, которая тянется за вами из детства. Обязательно должно найтись что-то общее и похожее во всех случаях. Ну а когда вы уже знаете «врага» в лицо, справляться с ним гораздо проще.
10. Используем фильтры
Заведите себе за правило «просеивать» все, что вы собираетесь сказать. Придумайте как минимум три критерия, которым должно соответствовать любое ваше сообщение. Например, слова не должны навредить другому человеку, во-вторых, вы должны быть полностью уверены в их правдивости и, в-третьих, они действительно необходимы и не окажутся бессмысленным трепом. И только после того, как мысль пройдет подобную тройную проверку, превращайте ее в речь, иначе она может быть не только бессмысленной, но и вредной.
Лев Толстой говорил, что «люди учатся, как говорить, а главная наука – как и когда молчать». И постигать эту науку нужно начинать как можно раньше. Недаром китайская мудрость гласит: «Не говорите, если это не изменяет тишину к лучшему»