Волочкова обвинила экс-мужа в краже
Балерина Анастасия Волочкова обвинила отца своей дочери Игоря Вдовина в том, что тот содержит свою новую семью на украденные у нее деньги. Об этом пишет «СтарХит».
Балерина Анастасия Волочкова обвинила отца своей дочери Игоря Вдовина в том, что тот содержит свою новую семью на украденные у нее деньги. Об этом пишет «СтарХит».
Ранее Анастасия Волочкова достаточно резко реагировала на вопросы о новой девушке Игоря Вдовина, а затем заявила, что ничего не хочет слышать о женитьбе бывшего возлюбленного на телеведущей Елене Николаевой. Сейчас пара ждет ребенка, с ними вместе живет и Ариадна, дочь Вдовина и Волочковой.
Волочкова также выразила уверенность, что Игорь Вдовин и Елена Николаева «хотят попиариться» за счет ее имени, и отметила, что сейчас у нее «своя жизнь и свой любимый человек».