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Волочкова обвинила экс-мужа в краже

Анастасия Волочкова ФОТО: Инстаграм

Балерина Анастасия Волочкова обвинила отца своей дочери Игоря Вдовина в том, что тот содержит свою новую семью на украденные у нее деньги. Об этом пишет «СтарХит».

Ранее Анастасия Волочкова достаточно резко реагировала на вопросы о новой девушке Игоря Вдовина, а затем заявила, что ничего не хочет слышать о женитьбе бывшего возлюбленного на телеведущей Елене Николаевой. Сейчас пара ждет ребенка, с ними вместе живет и Ариадна, дочь Вдовина и Волочковой.

При этом сама балерина, общаясь с журналистами, вновь нелестно высказалась о Вдовине и его жене. «Это чмо брало у меня деньги в долг, начиная с первых шагов наших отношений. Он украл у меня деньги, вымогая их некрасивым путем. На мои деньги они и живут! Почему вы не говорите, что это муж новоиспеченный другой кошелки? Мне до большого барабана, как, где и с кем он живет», - заявила артистка.

Волочкова также выразила уверенность, что Игорь Вдовин и Елена Николаева «хотят попиариться» за счет ее имени, и отметила, что сейчас у нее «своя жизнь и свой любимый человек».

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