Волочкова обвинила экс-мужа в краже

При этом сама балерина, общаясь с журналистами, вновь нелестно высказалась о Вдовине и его жене. «Это чмо брало у меня деньги в долг, начиная с первых шагов наших отношений. Он украл у меня деньги, вымогая их некрасивым путем. На мои деньги они и живут! Почему вы не говорите, что это муж новоиспеченный другой кошелки? Мне до большого барабана, как, где и с кем он живет», - заявила артистка.