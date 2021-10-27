Бывший муж может отсудить у Полины Гагариной ее квартиры и особняки

Исхаков заявил, что бывшая жена возражает против его встреч с Мией, даже когда сама в отъездах и с девочкой занимается няня. Поэтому он обратился в суд, чтобы с помощью закона установить порядок свиданий с дочкой.

Ранее Дмитрий писал запрет на вывоз без его согласия малышки за рубеж. Исхаков уже не раз намекал, что Гагарину в поездках сопровождает мужчина, чей статус ему непонятен. Настаивает на том, что именно он отец девочки и ему не хочется, чтобы его место кто-то мог занять.

«Дмитрий ведет себя очень странно. Судами он только настроит против себя Полину, – уверена знакомая певицы. – Гагарину расстраивают такие поступки бывшего мужа. Возможно, это проявление его ревности. Кроме того, она считает, что он излишне требователен к их дочери. Многие отмечают, что Дмитрий нудноват. Пока Полина была в него влюблена, этого не замечала. А потом минусы стали бросаться в глаза.

Алименты не платит

Исхаков заявил, что если его встречи с дочкой будут не в том объеме, как ему хочется, то он инициирует и иски о разделе имущества. А делить есть что!

В браке Гагарина и Исхаков купили две квартиры. Одна - в центре Москвы с видом на Кремль, площадью 137 квадратных метров, с панорамным остеклением (возле станции метро «Маяковская»). Супруги въехали в нее не сразу, так как покупали апартаменты без отделки и год занял евроремонт.

Также супруги приобрели еще одну квартиру в районе станции метро «Новослободская» (ЖК «Махаон»). Гагарина отмечала в интервью, что мечтала о доме на море, но ей приглянулась эта квартира. А в Подмосковье у нее есть собственный двухэтажный коттедж, купленный ею до брака с Исхаковым, но ремонт они делали вместе. После рождения дочки Полина решила, что этого дома мало для их большой семьи. К тому же она поставила условие, чтобы вместе с ними жила ее мама, хотя муж не очень-то хотел видеть тещу каждый день. Начали строить новый, более просторный коттедж. Земля и стены приобретались в браке, а ремонт певица доделывает лишь сейчас и готовится к новоселью.