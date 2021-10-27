Материалы дела против Элджея о пропаганде наркотиков поступили в суд
Песни рэпера проверили на пропаганду запрещенных веществ – «фиолетовая вата» из его хита «Розовое вино», возможно, не метафора, пишет Пятый канал.
Песни рэпера проверили на пропаганду запрещенных веществ – «фиолетовая вата» из его хита «Розовое вино», возможно, не метафора, пишет Пятый канал.
Материалы по делу о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Алексея Узенюка, известного под псевдонимом Элджей, поступили в Зюзинский районный суд Москвы.
После заявлений с просьбой проверить творчество артиста сотрудники органов провели таковую – на предмет наличия пропаганды запрещенных веществ.
Элджей – не единственная звезда шоу-бизнеса, обвиняемая в пропаганде наркотиков. Ранее в таком же правонарушении обвиняли журналиста Юрия Дудя – суд признал интервьюера виновным и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей (1226 евро). Обвиняли также и коллегу Элджея по творчеству – Алишера Моргенштерна, причем, как за музыку, так и за музыкальные видео. Один из процессов адвокат Моргенштерна Сергей Жорин выиграл, другой – не смог.
Кроме того, недавно суд лишил Элджея водительских прав на год и семь месяцев – сотрудники полиции установили, что рэпер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.