Без полцарства в придачу: кто отказался от трона и титула ради любви?

Монархи и члены королевских семей нередко отказались от титулов ради возлюбленных. В своем время на такой шаг решился король Великобритании Эдуард VIII: он отрекся от престола ради разведенной американки Уоллис Симпсон. В наше время многие современные представители монархии разрешают своим наследникам вступать в брак с простолюдинами. Яркие примеры — принц Гарри и американская актриса Меган Маркл, князь Монако Альбер II и чемпионка ЮАР по плаванию Шарлин Уиттсток, принц Швеции Карл Филипп и модель София Кристина Хелльквист. Но некоторые королевские семьи остаются верны традициям. Кто из современных монарших особ отказался от титула ради любви, рассказывает 5-tv.ru.

Принцесса Мако

Принцесса Мако со своим парнем, Кей-ем Комуро. ФОТО: POOL

Японская императорская династия Ямато правит страной с 660 года до нашей эры. Королевская семья пользуется уважением и большим авторитетом. Монархи известны непоколебимыми традициями и правилами. Так женщины-члены императорской семьи должны покинуть ее, выходя замуж за простолюдина. Бунтаркой стала принцесса Мако, племянница правящего императора Нарухито. Девушка решила выйти замуж за простолюдина Кэя Комуро, с которым познакомилась во время учебы Международном христианском университете (ICU) в Токио в 2016-м.

В 2017-м стало известно, что Мако и Кэй хотят пожениться, свадьбу назначили через год. Многие японцы не одобрили этот брак, ведь принцесса могла подорвать авторитет правящей династии. Предстоящее торжество сопровождалось скандалом из-за матери Комуро, которая якобы обманула своего жениха, взяв у него в долг крупную сумму денег. Свадьбу перенесли, а Кэй Комуро уехал работать в США. Вернулся он только в 2021-м.

Принцесса Мако со своим парнем, Кей-ем Комуро. ФОТО: JAPAN POOL

Принцесса Мако и ее возлюбленный все-таки решили, что заключат брак вопреки негативному отношению японского общества к их связи. Незадолго до бракосочетания в Токио прошли протесты: народ просил «предотвратить обман» и «защитить императорскую семью». Пара решила не идти на поводу у недовольных граждан Японии и поженилась 26 октября. Мако и Кэй отказались от роскошной свадьбы, они расписались в муниципалитете района Сибуя в Токио. Принцесса даже не взяла положенные ей 1,35 миллиона долларов: по давней традиции Ямато дарят эту сумму женщинам, решившим покинуть семью. Однако многие не верят, что императорская семья перестанет обеспечивать Мако.

После бракосочетания супруги провели пресс-конференцию, где извинились перед всеми, у кого их союз вызвал недовольство. В тот же день принцесса ушла из семьи и выехала из императорской резиденции. Комуро поблагодарили людей, оказавших им поддержку. Пара планирует поселиться в США, где муж принцессы Мако работает в юридической фирме.

Принц Луи Люксембургский