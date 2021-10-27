Без полцарства в придачу: кто отказался от трона и титула ради любви?
Современная монархия допускает брак с обычными людьми, но некоторые королевские семьи до сих пор выступают против невест и женихов не голубой крови.
Современная монархия допускает брак с обычными людьми, но некоторые королевские семьи до сих пор выступают против невест и женихов не голубой крови.
Монархи и члены королевских семей нередко отказались от титулов ради возлюбленных. В своем время на такой шаг решился король Великобритании Эдуард VIII: он отрекся от престола ради разведенной американки Уоллис Симпсон. В наше время многие современные представители монархии разрешают своим наследникам вступать в брак с простолюдинами. Яркие примеры — принц Гарри и американская актриса Меган Маркл, князь Монако Альбер II и чемпионка ЮАР по плаванию Шарлин Уиттсток, принц Швеции Карл Филипп и модель София Кристина Хелльквист. Но некоторые королевские семьи остаются верны традициям. Кто из современных монарших особ отказался от титула ради любви, рассказывает 5-tv.ru.
Японская императорская династия Ямато правит страной с 660 года до нашей эры. Королевская семья пользуется уважением и большим авторитетом. Монархи известны непоколебимыми традициями и правилами. Так женщины-члены императорской семьи должны покинуть ее, выходя замуж за простолюдина. Бунтаркой стала принцесса Мако, племянница правящего императора Нарухито. Девушка решила выйти замуж за простолюдина Кэя Комуро, с которым познакомилась во время учебы Международном христианском университете (ICU) в Токио в 2016-м.
В 2017-м стало известно, что Мако и Кэй хотят пожениться, свадьбу назначили через год. Многие японцы не одобрили этот брак, ведь принцесса могла подорвать авторитет правящей династии. Предстоящее торжество сопровождалось скандалом из-за матери Комуро, которая якобы обманула своего жениха, взяв у него в долг крупную сумму денег. Свадьбу перенесли, а Кэй Комуро уехал работать в США. Вернулся он только в 2021-м.
Принцесса Мако и ее возлюбленный все-таки решили, что заключат брак вопреки негативному отношению японского общества к их связи. Незадолго до бракосочетания в Токио прошли протесты: народ просил «предотвратить обман» и «защитить императорскую семью». Пара решила не идти на поводу у недовольных граждан Японии и поженилась 26 октября. Мако и Кэй отказались от роскошной свадьбы, они расписались в муниципалитете района Сибуя в Токио. Принцесса даже не взяла положенные ей 1,35 миллиона долларов: по давней традиции Ямато дарят эту сумму женщинам, решившим покинуть семью. Однако многие не верят, что императорская семья перестанет обеспечивать Мако.
После бракосочетания супруги провели пресс-конференцию, где извинились перед всеми, у кого их союз вызвал недовольство. В тот же день принцесса ушла из семьи и выехала из императорской резиденции. Комуро поблагодарили людей, оказавших им поддержку. Пара планирует поселиться в США, где муж принцессы Мако работает в юридической фирме.
Сын великого герцога Люксембурга Анри и герцогини Марии-Терезы встретил любовь в 2005-м. Принц Луи был с официальным визитом в Косово, где познакомился с сержантом Тесси Антони. Она оказалась дочерью простого кровельщика и добровольно пошла служить, став единственной женщиной-сержантом люксембургской армии. Роман развивался стремительно. В марте 2006-го Антони родила от Луи Люксембургского первенца — сына Габриэля. Но ребенок был незаконнорожденный: пара не успела пожениться до его появления на свет.
В том же году Луи заявил, что женится на простолюдинке. Герцог и герцогиня Люксембургские не стали протестовать и одобрили выбор сына. Но ради свадьбы с Тесси ему пришлось отказаться от права претендовать на престол. Луи Люксембургскому удалось сохранить титул принца Нассау и пожаловать его жене спустя три года. Также принцами стали их сыновья — Габриэль и Ноа.
Их сказка закончилась в 2017-м. Принц и принцесса Нассау развелись спустя десять лет брака. После разрыва Тесси Антони переехала в Великобританию, где проживает со всей семьей. В 2021-м принцесса Нассау вышла замуж за финансиста Фрэнка Флюссера и родила третьего сына — Теодора. Принц Луи тоже от экс-супруги не отстал. Он встретил новую любовь и объявил о помолвке с французским адвокатом Скарлетт-Лорен Сирг.
Средний сын экс-королевы Нидерландов Беатрикс тоже предпочел жениться на простолюдинке. Принц Фризо влюбился не в простую Золушку, а девушку, репутация которой была запятнана криминальной деятельностью ее бывшего возлюбленного, Класом Брейнсмой — руководителем одного из крупнейших наркокартелей в стране.
Правительство страны отказало принцу Фризо на брак с Виссе-Смит, общество было недовольно его выбором, а в СМИ постоянно появлялись компрометирующие подробности из прошлого невесты сына королевы. Но и это его не остановило. Фризо отказался от права на престолонаследование, титула принца и стал графом. В 2004-м пара поженилась. Мейбл тоже стала графиней.
Несмотря на постоянные нападки со стороны общественности и попытки скомпрометировать супругу графа, их брак был образцом для подражания. У Фризо и Мейбл родилось две дочери — Луана и Зария. В феврале 2012-го отец семейства попал под лавину на австрийском горнолыжном курорте. Фризо нашли в критическом состоянии: он провел под завалами 25 минут и пережил остановку сердца. Его мозг был серьезно поврежден, из-за чего мужчина впал в кому. Граф Оранско-Нассауский умер 12 августа 2013-го. Ему было всего 44 года. После гибели мужа Мейбл Виссе-Смит посвятила себя воспитанию дочерей.