Сказке конец: объявлено о разводе Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Кейт Миддлтон и принц Уильям уехали с детьми из Лондона, якобы чтобы рассказать наследникам о разводе. Брак пары потерпел крах, и скрывать дальше это уже не получится.
Кейт Миддлтон и принц Уильям уехали с детьми из Лондона, якобы чтобы рассказать наследникам о разводе. Брак пары потерпел крах, и скрывать дальше это уже не получится.
Официально о развозе пары, как пишут западные таблоиды, будет объявлено со дня на день. Пока же новость просочилась на страницы газет и активно обсуждается в Сети. Зарубежные журналисты пришли к выводу, что отношения принца и его супруги давно настиг кризис, выход из которого уже не найти. Якобы у Уильяма есть новая зазноба. Развод герцога и герцогини удавалось скрывать благодаря скандалу с Меган и Гарри. Некоторые считают, что Маркл намеренно «бросали под автобус», чтобы отвлечь внимание СМИ от семейных проблем Уильяма и Кейт.
Косвенно догадки журналистов подтвердила Меган Маркл в интервью Опре Уинфри. Жена принца Гарри рассказала о многих проблемах, с которыми она столкнулась после помолвки. Среди них было намерение отвлечь британские таблоиды от спекуляций о ссорах Кейт Миддлтон и принца Уильяма.
А начиналось все как в сказке. В октябре 2010 года принц Уильям сделал предложение Кейт Миддлтон, используя то же кольцо, которое его отец вручил принцессе Диане. Затем 29 апреля 2011 года Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились с официального согласия королевы. Свадьба поражала своей красотой. На Кейт было платье из атласа цвета слоновой кости, разработанное Сарой Бертон, с длинным изысканным шлейфом. Уильям был одет в офицерскую форму. Люди со всего мира смотрели трансляцию того, как проходит свадьба века.
Журналисты то и дело ловили блуждающий по другим дамам взгляд принца. В 2014 году он якобы проигнорировал Кейт и отправился на праздник к своей бывшей девушке Джекке Крейг. Это был первый намек на неверность Уильяма, привлекший внимание СМИ, но не последний.
Разрушила брак, по мнению британских таблоидов, маркиза Роуз Хэнбери. Уильям потерял голову от красотки еще в 2019 году. Тогда Кейт была беременна принцем Луи. Подозрительным выглядит и спешное замужество Хэнбери. Мол, это все для маскировки, такое уже было в истории монаршей семьи.
Теперь же журналисты объявили, что принц Уильям решился на смелый шаг — он бросает Миддлтон ради Хэнбери. «Похоже, что они пара на грани катастрофы, так как появляется все больше слухов. Реальность брака не соответствовала той картинке, что нам пытались показать. Это, к сожалению, доказывает, что не у всех сказок счастливый конец», — пишет таблоид Film Daily.