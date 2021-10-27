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Сын Светличной отрекся от матери

Светлана Светличная ФОТО: скриншот с Instagram/vkurse_zvezd

Полиция нашла пропавшую актрису Светлану Светличную.

Как ранее писал Topnews, она находилась на съемках телешоу. И как выяснилось, она в скором времени появится на шоу Андрея Малахова. Однако как полагают журналисты «МК», исчезновение Светличной была хорошо срежиссировано, чтобы напомнить миру о забытой в последнее время звезде советского кино. И чтобы придать интерес к выпуску, и была придумана такая история.

Причем Светличную совсем, по-видимому, не смущало, что ее пропажа заставила поволноваться родных и близких, так как известно, что у актрисы диагностировано заболевание деменция. Кроме того, в поисках Светличной были задействованы сотрудники полиции и следственного комитета, а также волонтеры организации «Лиза Алерт». Журналисты же также выяснили, что на время съемок Светличная жила у одной из участниц шоу, а телефон был специально отключен. Иными словами актриса, а также режиссеры шоу просто «сделали вид», что актриса пропала.

Интересно и то, что несмотря на это, как пояснил адвокат Алексей Першин, актриса не нарушила никаких законов, как и участники авантюры. По его словам, ее жизни ничего не угрожало, и она имеет право сама решать с кем и кода встречаться и кому сообщать о своем местоположении.

«Может, она недолюбливает родственников. В данном случае речь может идти лишь о моральной стороне дела», – пояснил Першин, добавив, что причиной неразглашения могут быть плохие отношения с родственниками.

А вот если бы телевизионщики раскрыли родственникам, где и чем занимается актриса тогда их могли привлечь к ответственности по статье о разглашении сведений о частной жизни. Инцидент уже прокомментировал сын актрисы Алексей Ивашов. Он подчеркнул, что после поступка матери у него больше нет с ней никаких отношений.

Это он обосновал тем, что на протяжении недели ничего не знал о местонахождении актрисы, а буквально накануне, в день своего рождения, просидел практически весь день в отделении полиции.

Актриса же даже не удосужилась позвонить своему сыну и поздравить его с праздником. «Пусть она живет как хочет, и Бог в помощь ей. Я больше к ней ни ногой. Мне надоели все ее закидоны», – высказался Алексей.

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