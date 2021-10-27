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Врач опроверг вред красного мяса для сердца

Красное мясо. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Российский врач Александр Мясников прокомментировал распространенный миф о том, что красное мясо повышает вероятность развития болезней сердца, пишет ferra.ru.

Опроверг это мнение он в рамках эфира телеканала «Россия 1». Специалист отметил, что вплоть до 2020 года весь мир был уверен в том, что красное мясо способствует повышению вероятности столкнуться с болезнями сердца. В то же время, буквально перед пандемией специалисты пересмотрели данные влиянии мяса на развитие атеросклероза. Так, было установлено, что однозначной информации о связи данных факторов — нет.

В то же время врач предостерег россиян от употребления красного мяса в больших количествах. Дело в том, что оно способно увеличить вероятность развития рака кишечника. Употреблять этот продукт, по мнению Мясникова, можно не более трех раз в неделю.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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