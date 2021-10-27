От нужды до опасных болезней: почему нельзя откладывать поход в туалет

Наверняка каждый сталкивался с ситуацией, когда приходилось на время отказываться от исполнения естественной потребности — сходить в туалет. Бывают ситуации, когда позывы появляются в нестандартных ситуациях, например при поездках в общественном транспорте, во время путешествий, на работе, и человек, ввиду того, что находится в некомфортных или непривычных условиях, начинает сдерживаться. А знаете ли вы, что такое длительное воздержание вредно для здоровья? Основные причины, которые приводят к патологиям в мочеполовой сфере, назвали врачи в беседе 5-tv.ru.

Мочевой пузырь предназначен для избавления организма от отходов жизнедеятельности, среди которых — бактерии, различные кислоты и аммиак. Долгая пауза может повредить мочевыводящие пути и мочевой пузырь, часто провоцируя у женщин цистит, грозящий перерасти в пиелонефрит. К слову, цистит бывает и мужской. Кроме того, желание «перетерпеть» способно довести до образования камней в почках.

Оперирующий врач Сергей Фесенко привел три главных аргумента, по которым не рекомендуется длительное ожидание похода в туалет по-маленькому. Об этом пишет 5-tv.ru.

Причина № 1 (у мужчин)

«Длительное воздержание и переполненный мочевой пузырь приводят к созданию условий для формирования турбулентного потока мочи в простатическом отделе уретры у мужчины. Кроме того, происходит заброс мочи в протоки предстательной железы, а это создает условия для появления химического воспаления в предстательной железе», — рассказал уролог-андролог Сергей Фесенко.

Причина № 2

Переполненный мочевой пузырь в случае падения либо тупой травмы может привести к разрыву органа.

Причина № 3

Длительное ожидание похода в туалет сопровождается дискомфортом, приводящим к социальной дезадаптации.

Согласен с коллегой и врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин, поделившийся опасными последствиями долгого игнорирования сигналов организма, когда ему нужно по-большому.

Поход в туалет является естественной и базовой потребностью человека, таким образом человек освобождается от вредных продуктов жизнедеятельности, которые появляются в процессе пищеварения. Обычно человек посещает туалет ежедневно, освобождаясь от каловых масс один или два раза в сутки. При этом, считает медик, не является патологией, если человек ходит реже, например, один раз в два дня. Как правило, перед процессом дефекации возникают позывы, и человек ходит в туалет в определенное время.

Однако случается, что человеку приходится сдерживать свой позыв. Если такое происходит эпизодически, то это не приводит к каким-либо серьезным проблемам, однако есть серьезный повод задуматься и пересмотреть привычки, если задержка входит в привычку.

Причина № 4

Появится дискомфорт, урчание в животе и чувство распирания.

Причина № 5

«Повторение ситуации рано или поздно приведет к тому, что каловые массы станут более плотными, вода будет всасываться обратно в организм, и будет нарушаться процесс прохождения каловых масс по кишечнику, а это рано или поздно может привести к формированию запоров, появлению геморроя и даже трещин», — предостерег врач- гастроэнтеролог.

Такие крайности ведут к тому, что специалистам приходится прибегать к медикаментозному лечению, вплоть до хирургического вмешательства.