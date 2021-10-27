Как по дате рождения выбрать профессию, которая поможет разбогатеть

Понадобятся три числа — число дня рождения, сумма дня и месяца рождения и, наконец, сумма всех цифр даты рождения. Приводим все двузначные числа к однозначным и получаем, к примеру, 1, 5 и 9. Каждая из этих цифр покажет, в каких профессиях у вас больше всего шансов преуспеть. Портал nt-csm.ru уточнил, к каким сферам деятельности склонны обладатели каждой из цифр. Можете воспользоваться калькулятором.

«1»

Личный бизнес, дизайн, наука, преподавательство — если среди ваших цифр нашлась единица, то профессии, требующие ярко выраженных лидерских качеств, умения доводить начатое до конца и организаторские способности — для вас.

«2»

Если ваша цифра — двойка, то вам подойдут профессии, требующие точности, контроля и дедуктивных способностей, и, что удивительно, коммуникабельности. Банкиры, бухгалтеры, медики, дипломаты и актеры — вот кто получается из обладателей «двойки» лучше всего.

«3»

Тройка также «любит» публичность — актеры, певцы, писатели и рекламщики получаются из тех, в чьих цифрах значится «3». Но это не значит, что придется сразу бросаться в лучи софитов — бизнес в сфере развлечений и отдыха, торговля предметами роскоши и коммерческое искусство пойдут ничуть не хуже.

«4»

А вот четверка среди ваших цифр укажет на предрасположенность к профессиям, где трудолюбие и порядок на вес золота — строительство, сельское хозяйство, механика, экономика и юриспруденция обязательно окажутся вашей стезей. В эту же категорию попадают и военные.

«5»

Тем, кому выпала пятерка, не будет сидеться на месте — туризм и торговля, транспорт и реклама, шоу-бизнес и спорт никогда не ассоциировались с работой за офисным столом. Кстати, юристам и представителям шоу-бизнеса оседлый образ жизни тоже часто чужд.

«6»

Обладатели шестерки найдут себе применение в сферах, направленных на то, чтобы приносить пользу людям — в профессиях, требующих гуманизма и высокой ответственности. Здравоохранение, преподавательство, гуманитарные науки и социальная сфера позволят полностью раскрыться тем, в чьих цифрах есть «6». Но это не значит, что такие люди — бессребреники, ресторанный, гостиничный и семейный бизнес тоже пойдет «на ура».

«7»

Аналитический склад ума — вот что отличает обладателей «семерки» от остальных. Им доступно широкое поле деятельности — но любая профессия будет требовать усидчивости, наблюдательности и исследовательской жилки. Юриспруденция и социология, литература, страхование, и даже кулинария — все эти профессии требуют именно таких качеств.

«8»

Восьмерка — это контроль, порядок и незыблемость. К сферам, которыми стоит заниматься тем, кому при рождении выпало это число, относятся политика, администрирование, финансы, строительство и управление — масштабность этих предприятий не станет непреодолимым фактором.

«9»