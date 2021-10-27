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Получившая российское гражданство Наталия Орейро записала обращение на русском языке

Наталия Орейро ФОТО: Mikhail Japaridze

25 октября Наталия Орейро официально стала гражданкой России. Артистка долго мечтала об этом, поэтому поспешила записать обращение к жителям страны, пишет Starhit.ru.

44-летняя Наталия Орейро уже давно хотела получить российское гражданство. Певица часто приезжала в Москву и другие города на гастроли, а также успела поработать над несколькими отечественными проектами. Именно поэтому еще в июне 2020 года она подала документы на получение гражданства. Теперь же ее запрос оказался удовлетворен.

Наталия записала трогательное обращение, в котором поблагодарила, как чиновников, принимавших решение, так и поклонников, которые поддерживали ее во время сбора документов. «Дорогие друзья, я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне. Наши отношения основаны на 20-летней любви. Я чувствую, что эта связь станет еще крепче», – призналась артистка.

Поклонники поддержали Орейро, зная, насколько важным для нее был этот шаг. Также фанаты похвалили актрису за успехи в русском языке. Она начала изучать основы грамматики еще несколько лет назад, но произношение некоторых слов все еще тяжело дается звезде.

Стоит отметить, что в Аргентине и Уругвае популярность Наталии уже давно не так высока, как в 90-е. Зато в России артистку до сих пор обожают миллионы поклонников. Именно поэтому до пандемии звезда регулярно устраивала масштабные гастроли продолжительностью в несколько месяцев.

Гражданство также получил и девятилетний сын знаменитости. А вот муж артистки Рикардо Мольо решил повременить со столь важным решением. Возможно, связано это с тем, что наследник обычно сопровождает маму во время длительных гастролей, а Мольо остается в Аргентине.

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